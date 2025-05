ऑस्ट्रेलियाई PM एंथनी अल्बानीज ऐतिहासिक रूप से दूसरी बार जीत, विपक्षी नेता ने हार स्वीकार की

Highlights एंथनी अल्बानीज़ लगातार दूसरी बार तीन वर्ष का कार्यकाल जीतने जा रहे हैं अल्बानीज़ 21 वर्षों में लगातार दूसरी बार तीन वर्ष का कार्यकाल जीतने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई PM बन जाएंगे विपक्षी नेता पीटर डटन ने शनिवार के चुनाव में हार स्वीकार की

सिडनी: आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ लगातार दूसरी बार तीन वर्ष का कार्यकाल जीतने जा रहे हैं। इसके साथ ही, अल्बानीज़ 21 वर्षों में लगातार दूसरी बार तीन वर्ष का कार्यकाल जीतने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री बन जाएंगे। विपक्षी नेता पीटर डटन ने शनिवार के चुनाव में हार स्वीकार की और कहा कि उन्होंने एंथनी अल्बानीज़ को उनकी सफलता पर बधाई दी है।

#BREAKING: Nine projects Anthony Albanese will win a second term as Prime Minister, after leading the Labor Party to victory in the 2025 Federal Election.



Albanese will become the first prime minister to win consecutive victories since John Howard in 2004. #9News… pic.twitter.com/9n4jAlfDzl