RCBW vs MIW: डब्ल्यूपीएल के एकतरफा मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने आरसीबी को 7 विकेट, प्वाइंट टेबल पर बनाया पहला स्थान

Highlights आरसीबी द्वारा दिए गए 132 रनों के आसान लक्ष्य को एमआई की टीम ने 15.1 ओवर में ही 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया मुंबई इंडियंस की ओर से अमेलिया केर ने 24 गेंदों में नाबाद 40 रनों की पारी खेली अंकतालिका में मुंबई इंडियंस की टीम 6 अंकों के साथ पहले स्थान पर पहुंच गई है

Womens Premier League 2024: महिला प्रीमियर लीग के दूसरे संस्कर में शनिवार को मुंबई इंडियंस ने आरसीबी को 7 विकेट से हराकर अंकतालिका में शीर्ष पर जगह बनाई। चार मैचों में एमआईडब्ल्यू की यह तीसरी जीत है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए एकतरफा मुकाबले में आरसीबी द्वारा दिए गए 132 रनों के आसान लक्ष्य को एमआई की टीम ने 15.1 ओवर में ही 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। मुंबई की ओर से अमेलिया केर ने नाबाद 40 रनों की पारी खेली। उन्होंने केवल 24 गेंदों का सामना किया और पारी में 7 चौके लगाए।

वहीं टीम की सलामी जोड़ी यस्तिका भाटिया और हाइले मैथ्यूज ने टीम को शानदार शुरूआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 45 रनों की साझेदारी की। भाटिया ने जहां 15 गेंदों में 31 रनों की पारी खेली। तो वहीं केर ने 21 गेंदों में 26 रन बनाए। उनके अलावा कप्तान नेट सीवर ब्रंट ने 27 रन जोड़े। पूजा वस्त्राकर 8 रन बनाकर नाबाद रहीं। मुंबई इंडियंस के सामने आरसीबी की कमजोर गेंदबाजी रही। सोफी, जॉर्जिया और श्रेयांकर एक-एक विकेट लेने में सफल रहीं।

