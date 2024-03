RCB vs KKR: खत्म हुई विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच तकरार, बीच मैच में लगे गले; वीडियो वायरल

RCB vs KKR: आईपीएल 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स की शानदार भिड़ंत के बाद केकेआर आरसीबी से सात विकेट से जीत गई है। मैच के दौरान कई यादगार पल सामने आए जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

कोलकाता और बेंगलुरु के आईपीएल मैच के दौरान विराट कोहली और गौतम गंभीर गले लगाते हुए नजर आए। यह पल कैमरे में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में विराट कोहली और गौतम गंभीर एक दूसरे को गले लगा रहे हैं जिसने सभी का ध्यान खींचा।

दरअसल, गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच विवाद की खबरों के बीच ऐसी तस्वीर ने फैन्स का दिल जीत लिया। पिछले साल गंभीर लखनऊ सुपर जाइंट्स से जुड़े थे और आरसीबी के खिलाफ मैच के बाद मैदान पर उनकी विराट कोहली से तीखी बहस हो गई थी। उस घटना के लिए उन दोनों पर भारी जुर्माना लगाया गया था। दोनों के बीच मैदान पर यह पहली झड़प नहीं थी।

