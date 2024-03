RCB vs KKR Live Score: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स लाइव स्कोर, यहां देखें मैच का लाइव टेलीकास्ट

Highlights RCB vs KKR Live Score: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स लाइव स्कोर बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में बैंगलोर और कोलकाता का मैच, देखें लाइव स्कोरकार्ड

Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders Live Scorecard: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है, मैच शाम 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा

It's not just power, it's precision 💪



Each swing, a calculated force of nature 💥



When he connects, it's not just a hit, it's a statement 👊



You are watching 𝗗𝗿𝗲 𝗥𝘂𝘀𝘀 - 𝗮 𝗹𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝗼𝗳 𝗵𝗶𝘀 𝗼𝘄𝗻 😎#TATAIPL | #RCBvKKR | @KKRiders | @Russell12Apic.twitter.com/ia4dfRx10H — IndianPremierLeague (@IPL) March 29, 2024

Avesh Khan holds his nerves and concedes only 4 runs in the final over! 👏



Two in two for the @rajasthanroyals, who clinch a 12-run win in Jaipur! 💗



Scorecard ▶️ https://t.co/gSsTvJeK8v#TATAIPL | #RRvDCpic.twitter.com/60REzvYy4a — IndianPremierLeague (@IPL) March 28, 2024

05:34 PM RCB vs KKR Live Score: RR vs DC, IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग में गुरुवार को मैच के दौरान दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनर कुलदीप यादवराजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज जोस बटलर के खिलाफ एलबीडब्ल्यू अपील को लेकर ज्यादा आश्वस्त नहीं हो सके। उन्होंने ऋषभ पंत को शारीरिक रूप से डीआरएस लेने के लिए मजबूर किया। बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर की रिव्यू लेने की कॉल भी सही साबित हुई जिससे कैपिटल्स ने रॉयल्स को करारा झटका दिया। यह घटना पारी के 8वें ओवर में घटी जब बटलर ने बंधनों को तोड़ने के लिए रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह से चूक गए। पंत और कुलदीप की जोरदार अपील के बावजूद अंपायर ने अपनी उंगली नहीं उठाई। पंत द्वारा समीक्षा के लिए संकेत दिए जाने के बाद, बॉल ट्रैकिंग से पता चला कि गेंद आराम से मध्य और पैर पर लग रही थी।