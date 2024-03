RCB vs KKR IPL 2024: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच, कब और कहां लाइव देखें?, लाइव स्ट्रीमिंग सहित सभी जानकारी यहां देखें

Highlights सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। मैच शाम 7.30 बजे से शुरू हो जाएगा और टॉस शाम 7 बजे होगा। केकेआर ने सनराइजर्स हैदराबाद को चार रन से मात दी।

Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders IPL 2024: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल 2024 का 10वां मैच खेला जाएगा। विराट कोहली और आंद्रे रसेल की भिड़ंत देखने को मिलेगी। बेंगलुरु में चौके और छक्के की बरसात देखने को मिलेगी। फाफ डु प्लेसिस की अगुवाई वाली आरसीबी शुक्रवार को श्रेयस अय्यर की केकेआर से भिड़ेगी। आरसीबी ने पंजाब किंग्स के खिलाफ जीत के साथ चिन्नास्वामी में खराब रिकॉर्ड को तोड़ दिया। कोलकाता ने घरेलू मैदान पर भी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की।

बेंगलुरु की पिच बल्लेबाजी के लिए मददगार होने की उम्मीद है और दोनों टीमों के पास कई विस्फोटक हिटर हैं। गेम में खई चेंज कर सकते हैं। आरसीबी ने पिछले मैच में पंजाब किंग्स को चार विकेट से हराया जबकि केकेआर ने सनराइजर्स हैदराबाद को चार रन से मात दी। मैच शाम 7.30 बजे से शुरू हो जाएगा और टॉस शाम 7 बजे होगा।

लाइव-स्ट्रीमिंग विवरण यहां देखेंः

आईपीएल 2024 मैच कब खेला जाएगा? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स शुक्रवार, 29 मार्च 2024 को शाम 7:30 बजे IST बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा।

आईपीएल 2024 मैच टीवी पर कहां देखें? भारत में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स टीवी चैनलों पर किया जाएगा।

भारत में आरसीबी बनाम केकेआर ऑनलाइन कहां देखें? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में Jio सिनेमा ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

टीमें:

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: फाफ डु प्लेसी (कप्तान), ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली, रजत पाटीदार, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, सुयश प्रभुदेसाई, विल जैक्स, महिपाल लोमरोर, कर्ण शर्मा, मनोज भंडागे, मयंक डागर, विजयकुमार विशाक, आकाश दीप, मोहम्मद सिराज, रीस टॉपले, हिमांशु शर्मा, राजन कुमार, कैमरून ग्रीन, अल्जारी जोसफ, यश दयाल, टॉम करन, लॉकी फर्ग्यूसन, स्वप्निल सिंह, सौरव चौहान।

कोलकाता नाइट राइडर्स: श्रेयस अय्यर (कप्तान), नीतिश राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, शाकिब अल हसन, अनुकूल रॉय, वेंकटेश अय्यर, शेरफाने रदरफोर्ड, अंगकृष रघुवंशी, आंद्रे रसेल, सुनील नारायण, केएस भरत, फिल साल्ट, रहमानुल्लाह गुरबाज, वैभव अरोड़ा, चेतन सकारिया, दुष्मंता चामीरा, वरूण चक्रवर्ती, मिचेल स्टार्क, मुजीब उर रहमान, हर्षित राणा, सुयश शर्मा।

जीत की लय बरकरार रखने उतरेंगे आरसीबी और केकेआर

पिछले मैच में मिली जीत से उनका हौसला बढ़ा है, लेकिन प्रदर्शन में परिपक्वता लाना बाकी है और शुक्रवार को आईपीएल 2024 के मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर तथा कोलकाता नाइट राइडर्स अपेक्षा के अनुरूप खेल दिखाने के इरादे से उतरेंगी। इसके बावजूद दोनों टीमों की शीर्ष और मध्यक्रम की बल्लेबाजी की समस्यायें बनी हुई हैं।

पंजाब के खिलाफ 177 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के अर्धशतक से आरसीबी खेमे ने राहत की सांस ली होगी। कप्तान फाफ डु प्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन और रजत पाटीदार से अभी अच्छी पारी की उम्मीद है। पंजाब के खिलाफ आखिरी क्षणों में दिनेश कार्तिक का अनुभव और ‘इंपैक्ट खिलाड़ी’ महिपाल लोमरोर की उपयोगी पारी उनके काम आई।

केकेआर के पास अच्छा गेंदबाजी आक्रमण है और एक ईकाई के रूप में अच्छा प्रदर्शन करने पर वे आरसीबी के बल्लेबाजों की परेशानी का सबब बन सकते हैं। आरसीबी के लिये तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और यश दयाल ने पंजाब के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी की लेकिन बाकी गेंदबाजों को बेहतर प्रदर्शन करना होगा।

तेज गेंदबाज अलजारी जोसेफ ने पहले मैच में 38 रन दिये और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला जबकि दूसरे मैच में 43 रन देकर एक विकेट लिया। ऐसे में आरसीबी खेमा इंग्लैंड के बायें हाथ के तेज गेंदबाज रीसे टॉपली को उतार सकता है। केकेआर के पास शीर्ष और मध्यक्रम में कप्तान श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, सुनील नारायण और नीतिश राणा हैं, जो ईडन गार्डंस पर सनराइजर्स के खिलाफ चल नहीं सके।

इंपैक्ट खिलाड़ी रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल छठे, सातवें और आठवें नंबर पर उतरकर टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचा पाये। श्रेयस ने दो गेंद खेली और खाता भी नहीं खोल सके । वैसे चिन्नास्वामी स्टेडियम पर पिछली दो पारियों में प्रदर्शन अच्छा रहने से उनका मनोबल बढ़ेगा।

पिछले साल विश्व कप में यहां नीदरलैंड के खिलाफ उन्होंने नाबाद 128 और दिसंबर में आस्ट्रेलिया के खिलाफ पांचवें टी20 में 53 रन बनाये थे। गेंदबाजी में नदीम ने 19 रन देकर एक विकेट लिया लेकिन महंगे खरीदे गए मिचेल स्टार्क और वरुण चक्रवर्ती प्रभावित नहीं कर सके हैं।