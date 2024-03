CA contracts 2024-25: डेविड वॉर्नर, एश्टोन एगर, मार्कस हैरिस, माइकल नासिर और मार्कस स्टोइनिस बाहर, इन खिलाड़ी को मौका, देखें अनुबंधित खिलाड़ियों की सूची

Highlights बार्टलेट ने पहली बार जगह बनाई है। मार्कस हैरिस और माइकल नासिर को भी अनुबंध नहीं मिल सका है। नाथन एलिस, मैट शॉर्ट और आरोन हार्डी को शामिल किया गया है।

CA contracts 2024-25: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 2024-25 सीजन के लिए चार नए खिलाड़ियों को केंद्रीय अनुबंध दिया है। इस बीच अनुबंध से डेविड वॉर्नर, एश्टोन एगर, मार्कस हैरिस, माइकल नासिर और मार्कस स्टोइनिस बाहर कर दिया गया है। अनुभवी ऑलराउंडर स्टोइनिस को अपनी 23 सदस्यीय सूची से बाहर कर दिया है। जेवियर बार्टलेट ने ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ तीन गेम खेले हैं (सभी 2024 में), नाथन एलिस, मैट शॉर्ट और आरोन हार्डी को शामिल किया गया है। बार्टलेट ने पहली बार जगह बनाई है। मार्कस हैरिस और तेज गेंदबाज माइकल नासिर को भी अनुबंध नहीं मिल सका है।

One of Australia's newest contracted men's players has been on George Bailey's radar for some time 👀 pic.twitter.com/rU8tl1EeB1 — cricket.com.au (@cricketcomau) March 28, 2024

George Bailey says Marcus Stoinis and Ashton Agar remain in the frame for #T20WorldCup selection despite missing out on Cricket Australia contracts in 2024-25.



The men's selection chair also reaffirmed Michael Neser's place in the pace pecking order 👇https://t.co/7xvdpmNHlg — cricket.com.au (@cricketcomau) March 28, 2024

क्रिकेट आस्ट्रेलिया के अनुबंधित खिलाड़ियों की सूची 2024-25ः

सीन एबोट, जेवियर बार्टलेट, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कारी, पैट कमिंस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, आरोन हार्डी, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, लांस मौरिस, टॉड मरफी, झाय रिचर्डसन, मैट शॉर्ट, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, एडम जम्पा।

JUST IN: Veterans drop off as Cricket Australia add emerging quicks and allrounders to Aussie men's contract list for 2024-25.https://t.co/opnqWeTRB1 — cricket.com.au (@cricketcomau) March 28, 2024

George Bailey says Marcus Stoinis and Ashton Agar remain in the frame for #T20WorldCup selection despite missing out on Cricket Australia contracts in 2024-25.



The men's selection chair also reaffirmed Michael Neser's place in the pace pecking order 👇https://t.co/7xvdpmNHlg — cricket.com.au (@cricketcomau) March 28, 2024

क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू के अनुसार 23 खिलाड़ियों को अनुबंध दिये गए हैं। आस्ट्रेलिया को अमेरिका और वेस्टइंडीज में जून में होने वाले टी20 विश्व कप के अलावा भारत के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज भी खेलनी है। वॉर्नर का अनुबंध से बाहर रखन तय था, जो टी20 विश्व कप के बाद खेल को अलविदा कहने का ऐलान कर चुके हैं। इस समय वह भारत में आईपीएल खेल रहे हैं।