RR vs DC Highlights: 45 गेंद में 84 रन की नाबाद पारी, नॉर्टजे के खिलाफ 25 रन वाला ओवर, पराग ने अफ्रीकी बॉलर को ऐसे कूटा, 4-4-6-4-6-1 रन

RR vs DC Highlights: राजस्थान रॉयल्स ने कमाल का प्रदर्शन किया और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शानदार जीत हासिल की। 12 रन से जीत दर्ज की और 4 अंक के साथ अंक तालिका में दूसरे पायदान पर पहुंच गया। राजस्थान रॉयल्स के युवा खिलाड़ी और असम के बल्लेबाज रियान पराग ने कमाल की पारी खेली। 45 गेंद में 84 नाबाद रन ठोके। इस दौरान एनरिक नॉर्टजे के खिलाफ 25 रन वाला अंतिम ओवर था। पराग ने 4, 4, 6, 4, 6, 1 से दक्षिण अफ्रीका के आंकड़े खराब कर दिए। आरआर को 15वें ओवर में 108/4 से 185/5 के स्कोर पर समाप्त किया। पराग को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया।

The RuPay on the go four of the Match between Rajasthan Royals & Delhi Capitals goes to Riyan Parag. #TATAIPL | @RuPay_npci | #RRvDCpic.twitter.com/BbLDaeSeu4 — IndianPremierLeague (@IPL) March 28, 2024

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की इंडियन प्रीमियर लीग टी20 मैच में जीत में अहम भूमिका निभाने वाले रियान पराग ने कहा कि उन्हें अपनी काबिलियत पर हमेशा भरोसा रहा है। रियान ने 45 गेंद में 84 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम को यादगार जीत दिलायी। यह आईपीएल में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। उनकी पारी के दम पर राजस्थान ने 12 रन से जीत दर्ज की।

Avesh Khan holds his nerves and concedes only 4 runs in the final over! 👏



Two in two for the @rajasthanroyals, who clinch a 12-run win in Jaipur! 💗



Scorecard ▶️ https://t.co/gSsTvJeK8v#TATAIPL | #RRvDCpic.twitter.com/60REzvYy4a — IndianPremierLeague (@IPL) March 28, 2024

मैन ऑफ द मैच रियान ने पुरस्कार समारोह में कहा, ‘‘ जज्बातों को काबू में कर रहा हूं। मेरी मां भी यहा है। उन्होंने मेरा संघर्ष देखा है, यह विशेष है।’’ रियान ने कहा कि घरेलू मैचों में अच्छा प्रदर्शन करने से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा, ‘‘ मैं जानता हूं कि मेरी क्षमता क्या है और चाहे जैसा भी प्रदर्शन हो मुझे अपनी काबिलियत पर कभी शक नहीं हुआ है।

Favourite wicket 🤔

Going berserk with the bat 🏏

Special haircut 💇‍♂️



Hear from the boys of @rajasthanroyals, Nandre Burger and Riyan Parag, as they discuss last night's win 🎤#TATAIPL | #RRvDC



Watch 🎥 🔽 — IndianPremierLeague (@IPL) March 29, 2024

When the going got tough, Riyan Parag came out all guns blazing and scored a magnificent 84* 👏👏



He receives the Player of the Match award 🏆



Follow the Match ▶️ https://t.co/gSsTvJeK8v#TATAIPL | #RRvDCpic.twitter.com/qYa1QmatlL — IndianPremierLeague (@IPL) March 28, 2024

घरेलू सत्र में मैंने काफी रन बनाये और इसका असर यहां दिखा।’’ असम के इस 22 साल के खिलाड़ी ने कहा, ‘‘ हमने इस बारे में बात की थी शुरुआती चार बल्लेबाजों में से किसी एक को बीसवें ओवर तक खेलना होगा और यह एक ऐसा पहलू है जिस पर हम काफी समय से चर्चा कर रहे हैं। पिछले मैच में संजू भैया ने यह जिम्मेदारी निभाई और इस मैच में यह काम मुझे करना था।’’

रियान पराग की नाबाद 84 रन की ताबड़तोड़ पारी के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टी20 मैच में गुरुवार को यहां दिल्ली कैपिटल्स को 12 रन से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। असम के 22 साल के रियान ने 45 गेंद की पारी में सात चौके और तीन छक्के लगा कर आईपीएल में अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया।

उनकी ताबड़तोड़ पारी से टीम ने आखिरी सात ओवर में 92 रन जोड़े। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 185 रन बनाने के बाद दिल्ली की पारी को पांच विकेट पर 173 रन पर रोक दिया। मौजूदा आईपीएल सत्र में यह नौ मैचों में घरेलू टीम की नौवीं जीत है। राजस्थान के लिए यह दो मैचों में दूसरी जीत है जबकि दिल्ली की यह लगातार दूसरी हार है।

दिल्ली के लिए ट्रिस्टन स्टब्स ने 23 गेंद में दो चौके और तीन छक्के की मदद से नाबाद 44 रन बनाये जबकि डेविड वॉर्नर ने 34 गेंद में पांच चौके और तीन छक्के की मदद से 49 रन बनाये। वार्नर ने अपना 100वां आईपीएल मैच खेल रहे कप्तान ऋषभ पंत के साथ तीसरे विकेट के लिए 46 गेंद में 67 रन की साझेदारी की।

जबकि स्टब्स ने अक्षर के साथ 27 गेंद में 51 रन की अटूट साझेदारी कर टीम को मैच में बनाये रखा था। राजस्थान के लिए नांद्रे बर्गर ने और युजवेंद्र चहल ने दो-दो विकेट लिये लेकिन आवेश खान ने आखिरी ओवर में 17 रन का बचाव करते हुए स्टब्स और अक्षर (नाबाद 15) के सामने सिर्फ चार रन खर्च किये।

राजस्थान की टीम आठ ओवर के बाद 38 रन पर तीन विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी लेकिन मैन ऑफ द मैच रियान ने रविचंद्रन अश्विन (19 गेंद में 29 रन) के साथ चौथे विकेट के लिए 37 गेंद में 54 और पांचवें विकेट के लिए ध्रुव जुरेल (12 गेंद में 20 रन) के साथ 23 गेंद में 52 रन की आक्रामक साझेदारी कर मैच में टीम की वापसी करायी।