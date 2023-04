RCB IPL 2023: हार के साथ आरसीबी को बड़ा झटका, पाटीदार और टॉप्ले बाहर, इन खिलाड़ी को किया शामिल

Highlights इंडियन प्रीमियर लीग सत्र से बाहर हो गए हैं, जिससे टीम को बड़ा झटका लगा है। मुंबई इंडियन्स के खिलाफ चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पहले घरेलू मैच के दौरान चोट लगी थी। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड के 14 अप्रैल को टीम से जुड़ने की उम्मीद है।

RCB IPL 2023: इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में केकेआर से हार के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) को कई झटके लगे हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज रीस टॉप्ले और शीर्ष क्रम के बल्लेबाज रजत पाटीदार चोट के कारण पूरे इंडियन प्रीमियर लीग सत्र से बाहर हो गए हैं, जिससे टीम को बड़ा झटका लगा है।

🚨 NEWS 🚨: Royal Challengers Bangalore name Wayne Parnell, Vyshak Vijay Kumar as replacements for Reece Topley, Rajat Patidar. #TATAIPL



