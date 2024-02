IND vs ENGLAND: 200 शिकार, बने 5वें गेंदबाज, सर जडेजा ने घर पर रचा इतिहास

Highlights जडेजा ने तीसरे टेस्ट मैच में 200 विकेट लेने का इतिहास रच दिया भारत की जमीन पर 200 विकेट लेने वाले जडेजा पांचवें गेंदबाज बने हैं जडेजा ने अब तक 70 मैचों में 3003 रन बनाए हैं और 282 विकेट लिए हैं

IND vs ENGLAND: टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज रवींद्र जडेजा ने अपने नाम एक और उपलब्धि दर्ज की है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में 200 विकेट लेने का इतिहास रच दिया है। भारत की जमीन पर 200 विकेट लेने वाले जडेजा पांचवें गेंदबाज बने हैं। उन्होंने यह कारनामा तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन के दूसरे सत्र में इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स को आउट करने के बाद किया।

THAT is some start to the afternoon session 🔥🔥



Local lad @imjadeja from one end & @mdsirajofficial from the other 😎



England lose Ben Stokes & Ben Foakes.



Follow the match ▶️ https://t.co/FM0hVG5X8M#TeamIndia | #INDvENG | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/VbNShELasQ