Highlights Ravichandran Ashwin Taken 3 wickets: टीम इंडिया के धातक गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने झटके 3 विकेट IND vs NZ 2nd Test: वॉशिंगटन सुंदर ने 65 रन पर खेल रहे रचिन रविंद्र का स्टंप उखाड़ दिया VIDEO: अश्विन और सुंदर ने उखाड़ फेंके 5 विकेट, मुंह ताकते रहे न्यूजीलैंड बल्लेबाज, देखें वीडियो

IND vs NZ 2nd Test LIVE: भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज दूसरा टेस्ट मैच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जा रहा है, न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। वहीं मैच शुरू होते ही टीम इंडिया के धातक गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लेथम को चलता कर दिया। इसके बाद 76 रन पर खेल रहे डेवन कॉन्वे को भी अश्विन ने शिकार बनाया और वहीं तीसरा विकेट मात्र 18 रन पर खेल रहे विल यंग का लिया। अब तक न्यूजीलैंड 4 विकेट खोकर 198 के स्कोर पर खेल रहा है, मैच में चौथा विकेट वॉशिंगटन सुंदर ने लिया उन्होंने 65 रन पर खेल रहे रचिन रविंद्र का स्टंप उखाड़ दिया और पवेलियन की ओर चलता कर दिया।