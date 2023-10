Rashid Khan AFG vs SL, CWC 2023: 100 मैच, 1267 रन और 178 विकेट, चौथे अफगानिस्तान खिलाड़ी, देखें शीर्ष सूची

Highlights राशिद ने 100 मैच खेलते हुए 1267 रन बनाए, जिसमें 5 अर्धशतक शामिल हैं। 178 विकेट अपने नाम किया है। 18 रन देकर 7 विकेट उनका बेस्ट रिकॉर्ड है। रहमत शाह (103), मोहम्मद नबी (153) और असगर अफगान (114) के साथ शीर्ष सूची में शामिल हो गए हैं।

Rashid Khan AFG vs SL, CWC 2023: अफगानिस्तान के सुपर स्टार और लेग स्पिनर राशिद खान ने कमाल कर दिया। अफगानिस्तान के लिए 100 वनडे पूरे करने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। पुणे में श्रीलंका के खिलाफ चल रहे 2023 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के 30वें मैच ने कारनामा किया।

राशिद ने 100 मैच खेलते हुए 1267 रन बनाए, जिसमें 5 अर्धशतक शामिल हैं। 178 विकेट अपने नाम किया है। 18 रन देकर 7 विकेट उनका बेस्ट रिकॉर्ड है। वह रहमत शाह (103), मोहम्मद नबी (153) और असगर अफगान (114) के साथ शीर्ष सूची में शामिल हो गए हैं। 2015 में वनडे डेब्यू करने वाले राशिद को टीम में अपनी जगह पक्की करने में ज्यादा समय नहीं लगा।

बेहतरीन स्पिनरों में से एक राशिद ने सफेद गेंद वाले क्रिकेट में अफगानिस्तान की शानदार बढ़त में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राशिद के 178 वनडे विकेट अफगानिस्तान के किसी भी गेंदबाज के लिए सबसे ज्यादा हैं। नबी (157) और दौलत जादरान (115) अफगानिस्तान के लिए 100 से अधिक वनडे विकेट लेने वाले अन्य खिलाड़ी हैं।

राशिद 100 वनडे खेलने के बाद चौथे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में ऑस्ट्रेलिया के ब्रेट ली (179) को पछाड़ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क (196), न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट (190) और पाकिस्तान के सकलैन मुश्ताक (189) शीर्ष तीन स्थानों पर हैं। एकदिवसीय मैचों में 4.25 की इकॉनमी रखने वाले राशिद ने इस प्रारूप में छह बार चार विकेट लिए हैं।

जून 2017 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 7/18 रन वनडे इतिहास में चौथे सर्वश्रेष्ठ आंकड़े हैं। वनडे गेंदबाजी औसत 20.14 है। राशिद बल्ले से भी योगदान दे रहे हैं। वनडे फॉर्मेट में उनके नाम 19.19 की औसत से 1267 रन हैं। उनका स्ट्राइक रेट 105.40 का है. इसमें पांच अर्धशतक शामिल हैं, जिसमें 60* उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर है।

