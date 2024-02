Ranji Trophy Highlights 2024 Quarterfinals: सरफराज खान के भाई मुशीर ने बड़ौदा बॉलर को तोड़े, 357 गेंद, 18 चौके और नाबाद 203 रन

Highlights 23वें ओवर तक बड़ौदा का स्कोर दो विकेट पर 65 रन हो गया। विष्णु सोलंकी ने कोई विकेट नहीं गिरने दिया। मुंबई को पहली पारी में मजबूत स्कोर बनाने की नींव रखी।

Ranji Trophy Highlights 2024 Quarterfinals Day 2 Updates: मुशीर खान के नाबाद 203 रन से मुंबई ने शनिवार को यहां रणजी ट्राफी क्वार्टरफाइनल के दूसरे दिन पहली पारी में 383 रन बनाकर स्टंप तक बड़ौदा के 127 रन तक दो विकेट झटक लिये। भार्गव भट्ट ने सात विकेट चटकाये लेकिन मुशीर ने नाबाद दोहरे शतक से मुंबई को पहली पारी में अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। इसके बाद मेहमान टीम को मुंबई ने शुरुआती झटके देकर सलामी बल्लेबाज और भारत के अंडर-19 विश्व कप खिलाड़ी प्रियांशु मोलिया (01) और ज्योत्सिनल सिंह (32) के विकेट हासिल किये। शार्दुल ठाकुर ने मोलिया और शम्स मुलानी ने ज्योत्सिनल का विकेट लिया। इससे 23वें ओवर तक बड़ौदा का स्कोर दो विकेट पर 65 रन हो गया।

