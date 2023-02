Highlights सौराष्ट्र ने दूसरी बार जीता रणजी ट्रॉफी खिताब, फाइनल में बंगाल पर बड़ी जीत। सौराष्ट्र के जयदेव उनादकट ने बंगाल की दूसरी पारी के दौरान 85 रन देकर छह विकेट चटकाये।

कोलकाता: बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट ने दूसरी पारी में 85 रन देकर छह विकेट चटकाये जिससे सौराष्ट्र ने रविवार को यहां रणजी ट्रॉफी के फाइनल कै चौथे दिन बंगाल को नौ विकेट से शिकस्त दी। पहली पारी में 230 रन बड़ी बढ़त लेने के बाद सौराष्ट्र की टीम ने बंगाल की दूसरी पारी को 241 रन पर समेट दी।

सौराष्ट्र को मैच अपने नाम करने के लिए चौथ दिन 12 रन का लक्ष्य मिला। टीम ने 2.4 ओवर में एक विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

सौराष्ट्र की टीम दूसरी बार रणजी ट्रॉफी चैम्पियन बनी है। मैच में नौ विकेट लेने वाले सौराष्ट्र के कप्तान उनादकट मैन ऑफ द मैच चुने गये जबकि टीम के अर्पित वसावड़ा रणजी सत्र के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गये। उन्होंने इस सत्र में 907 रन बनाये।

That Winning Feeling 🏆 😊 Congratulations to the @JUnadkat -led Saurashtra on their #RanjiTrophy title triumph 🙌 🙌 #BENvSAU | #Final | @saucricket | @mastercardindia Scorecard 👉 https://t.co/hwbkaDeBSj pic.twitter.com/m2PQKqsPOG

इससे पहले सौराष्ट्र की जीत की उम्मीदें मैच के तीसरे दिन शनिवार को ही लग गई थी। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक बंगाल की टीम ईडन गार्डंस में चार विकेट गंवाकर 169 रन बनाकर जूझ रही थी।

🏆



The reactions say it all 😊 🤗



That moment when Saurashtra began the celebrations after winning the #RanjiTrophy 2022-23! 👏 👏



The @JUnadkat-led unit beat Bengal by 9⃣ wickets in the #Final 👍 👍 #BENvSAU | @mastercardindia



Scorecard 👉 https://t.co/hwbkaDeBSjpic.twitter.com/tt8xE3eUKY