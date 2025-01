Ranji Trophy: हिमांशु सांगवान प्रथम श्रेणी क्रिकेट में विराट कोहली को बोल्ड करने वाले नौवें तेज गेंदबाज बने

Ranji Trophy 2025: हिमांशु सांगवान शुक्रवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली बनाम रेलवे रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान विराट कोहली को प्रथम श्रेणी मैच में बोल्ड करने वाले केवल नौवें तेज गेंदबाज बन गए।

पारी के 28वें ओवर में कोहली 15 गेंदों पर छह रन बनाकर आउट हो गए, जिससे उनका ऑफ स्टंप दाएं हाथ के तेज गेंदबाज सांगवान की गेंद पर गिर गया। पिछली गेंद पर कोहली ने गेंदबाज की गेंद पर चौका जड़ दिया था। हालांकि, कोहली इसी तरह का शॉट लगाने की कोशिश में चूक गए क्योंकि गेंद पिछली गेंद की तुलना में उनके पास ज्यादा स्विंग हुई।

ऐसा अक्सर नहीं होता कि कोई तेज गेंदबाज कोहली के डिफेंस को भेदकर उन्हें लाल गेंद से आउट कर दे। कोहली आखिरी बार 2022 में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मैथ्यू पॉट्स की गेंद पर बोल्ड आउट हुए थे। कुल मिलाकर, कोहली अपने एफसी (फर्स्ट क्लास) करियर में केवल 24 बार बोल्ड आउट हुए हैं।

