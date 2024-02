Ranji Trophy 2023-24 Quarter Final: 23 फरवरी से रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल, ये टीम अंतिम-8 में, यहां देखें टीम लिस्ट, जानें सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला कब...

Highlights चेतेश्वर पुजारा (108) ने मणिपुर के खिलाफ 63वां शतक बनाया। 2-6 मार्च से सेमीफाइनल और 10-14 मार्च को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। तमिलनाडु के सामने सौराष्ट्र और मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में टक्कर है।

Ranji Trophy 2023-24 Quarter Final: रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल 23-27 फरवरी के बीच होगा। विदर्भ ने हरियाणा पर 115 रन की जीत के साथ क्वार्टर फाइनल का टिकट कटाया। विदर्भ के सामने कर्नाटक और मुंबई-बड़ौदा के बीच मुकाबला होगा। घरेलू टीम एक-दूसरे को टक्कर देगी। तमिलनाडु के सामने सौराष्ट्र और मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में टक्कर है। 2-6 मार्च से सेमीफाइनल और 10-14 मार्च को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। चेतेश्वर पुजारा (108) ने मणिपुर के खिलाफ 63वां शतक बनाया। पहला क्वार्टर फाइनल नागपुर, दूसरा मुंबई, तीसरा कोयबंटूर और चौथा इंदौर में खेला जाएगा।

