Ranji Trophy 2023-24: विदर्भ 69 रन पीछे, हिमांशु मंत्री ने कमाल की पारी खेली, रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में ठोके 126 रन

Highlights टीम में उनके बाद दूसरा सर्वोच्च स्कोर 30 रन सारांश जैन के नाम था। अक्षय वाखरे (68 रन पर दो विकेट) ने मध्य प्रदेश के बल्लेबाजों को परेशान किया। हिमांशु ने क्रीज का शानदार इस्तेमाल करते हुए डट कर उनका सामना किया।

Ranji Trophy 2023-24: हिमांशु मंत्री ने रविवार को यहां रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल के दूसरे दिन विदर्भ के खिलाफ धैर्य और तकनीक का शानदार सामंजस्य दिखाते हुए शतक जड़ा जिससे मध्य प्रदेश ने अपनी पहली पारी में 252 रन बनाये। हिमांशु ने 265 गेंद की पारी में 13 चौके और एक छक्के की मदद से 126 रन बनाये। मौजूदा सत्र में उनके तीसरे शतक से मध्य प्रदेश ने पहली पारी में 82 रन की अहम बढ़त हासिल की। पहली पारी में 170 रन बनाने वाले विदर्भ ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक अपनी दूसरी पारी में अथर्व तायडे का विकेट गंवाकर 13 रन बना लिये हैं। विदर्भ की टीम अब भी 69 रन से पीछे है। हिमांशु की पारी के महत्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि टीम में उनके बाद दूसरा सर्वोच्च स्कोर 30 रन सारांश जैन के नाम था।

Vidarbha move to 13/1 at stumps on Day 2, after bowling out Madhya Pradesh for 252.



Himanshu Mantri's superb 126 helped the visitors take an 82-run lead.@IDFCFIRSTBank | #VIDvMP | #RanjiTrophy | #SF1



Scorecard ▶️ https://t.co/KsLiJPuYMZpic.twitter.com/4aN19Etl8f