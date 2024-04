Amit Shah In Rajgarh: 'आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले', चुनावी सभा में बोले अमित शाह

Highlights अमित शाह ने राजगढ़ में चुनावी सभा को किया संबोधित शाह ने कहा कि दिग्विजय सिंह को राजनीति से परमानेंट विदा करने का समय आ गया है उनकी विदाई ज़रूर करो लेकिन आशिक़ का जनाजा है ज़रा धूम से निकले

Amit Shah In Rajgarh: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के राजगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। अमित शाह ने इस दौरान कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि दिग्विजय सिंह को राजनीति से परमानेंट विदा करने का समय आ गया है और ये काम राजगढ़ वालों को करना है, पर मेरा आग्रह है कि राजनीति से उनकी विदाई ज़रूर करो लेकिन आशिक़ का जनाजा है ज़रा धूम से निकले।

इसलिए बड़ी लीड से हराकर उनकी विदाई करनी चाहिए। दिग्विजय सिंह ने भगवा आतंकवाद शब्द कहा था।

#WATCH | Rajgarh, Madhya Pradesh: Union Home Minister Amit Shah addresses a public meeting and says, "Congress was preserving Article 370, like its own kid. Terrorism was on the rise due to it. On August 5, 2019, PM Modi abrogated Article 370 in Kashmir... During the previous… pic.twitter.com/jeMQFjVrwt