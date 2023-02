Ranji Trophy 2022-23: रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल मैच जारी, बिहार निवासी आकाश दीप ने किया धमाल, गत चैम्पियन एमपी 170 पर आउट, बंगाल ने 327 की बढ़त बनाई, सौराष्ट्र 43 रन पीछे

Highlights मध्य प्रदेश के लिए सारांश जैन से सबसे ज्यादा 65 रन बनाये। प्रथम श्रेणी में चौथी बार पांच विकेट लेने का कारनामा किया। बंगाल ने पहली पारी में 268 रन की बढ़त हासिल की।

Ranji Trophy 2022-23: बिहार के रहने वाले तेज गेंदबाज आकाश दीप के पांच विकेट से बंगाल ने रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल मैच के तीसरे दिन शुक्रवार को गत चैम्पियन मध्य प्रदेश की पहली पारी को सस्ते में समेट कर मैच पर अपना दबदबा बना लिया। आकाश दीप के 42 रन पर पांच विकेट से मध्य प्रदेश की पहली पारी महज 170 रन पर सिमट गयी।

मध्य प्रदेश के लिए सारांश जैन से सबसे ज्यादा 65 रन बनाये। झारखंड के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करने वाले आकाश दीप ने लगातार गेंदों पर सारांश के ऑफ स्टंप को उखाड़ने के बाद कुमार कार्तिकेय को पगबाधा कर मैच में बंगाल की पकड़ बना दी। उन्होंने आवेश खान के विकेट से साथ प्रथम श्रेणी में चौथी बार पांच विकेट लेने का कारनामा किया।

Akash Deep's brilliant five-wicket haul helped Bengal restrict Madhya Pradesh to 170 & move to 59/2, stretching their lead to 327 runs at the end of Day 3 of the #RanjiTrophy#SF1 👍 👍 #MPvBEN@mastercardindia



Here's how the action unfolded 🎥 🔽https://t.co/SehJek21DDpic.twitter.com/g3odyLsMPQ