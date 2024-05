"खाल उधेड़ी, मांस काटा, हड्डियां काटी गईं": जानिए बांग्लादेशी सांसद अनवारुल अजीम अनार का शव कैसे ठिकाने लगाया गया

By मनाली रस्तोगी | Published: May 24, 2024 09:31 AM

पश्चिम बंगाल सीआईडी ने बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम अनार की हत्या में कथित संलिप्तता को लेकर गुरुवार शाम एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस का मानना है कि सांसद को एक महिला न्यू टाउन के एक फ्लैट में प्रलोभन देकर ले गई और फिर भाड़े के हत्यारों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई होगी।