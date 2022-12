Ranji Trophy 2022-23: 16.3 ओवर और 49 रन पर टीम ऑलआउट, बागेश्वर के खिलाड़ी ने 35 रन देकर 8 विकेट झटके, एक बल्लेबाज ने बनाए 26 रन

Highlights आदित्य तारे 91 और अभय नेगी 48 रन बनाकर खेल रहे हैं। बागेश्वर में जन्मे धापोला की गेंदबाजी पहले दिन के खेल का आकर्षण रही। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण करने वाले इस गेंदबाज का यह 15वां मैच ही है।

Ranji Trophy 2022-23: तेज गेंदबाज दीपक धापोला के आठ विकेट की मदद से उत्तराखंड ने रणजी ट्रॉफी ग्रुप ए मैच के पहले दिन हिमाचल प्रदेश को 49 रन पर समेट दिया। 32 वर्ष के धापोला ने 8.3 ओवर में 35 रन देकर आठ विकेट लिये। हिमाचल की पारी 16.3 ओवर में ही सिमट गई।

पहले दिन का खेल समाप्त होने पर उत्तराखंड ने छह विकेट पर 295 रन बना लिये थे और अब उसके पास 246 रन की बढ़त हो गई है। आदित्य तारे 91 और अभय नेगी 48 रन बनाकर खेल रहे हैं। बागेश्वर में जन्मे धापोला की गेंदबाजी पहले दिन के खेल का आकर्षण रही। चार साल पहले प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण करने वाले इस गेंदबाज का यह 15वां मैच ही है।

#RanjiTrophy has time and again helped bring out raw homegrown talent onto the forefront. This time it's @CricketCau 's Deepak Dhapola! His 8/35 against @himachalcricket is one of the finest bowling performances of the tournament. Long way to go! @BCCIdomestic