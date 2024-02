INDIA vs ENGLAND: इंग्लैंड का सिरदर्द बढ़ाने के लिए लौटे रविचंद्रन अश्विन, फैंस के लिए खुशखबरी

Highlights तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन टीम इंडिया से जुड़े अश्विन बीसीसीआई ने बताया अश्विन टीम के साथ जुड़ रहे हैं निजी कारणों के चलते अश्विन को मैच छोड़ना पड़ा था

INDIA vs ENGLAND: टीम इंडिया के लिए टेस्ट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन राजकोट टेस्ट में इंग्लैंड का सिरदर्द बढ़ाने के लिए लौट चुके हैं। वह राजकोट में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन टीम के साथ जुड़ जाएंगे। अश्विन के जुड़ने से टीम इंडिया की गेंदबाजी में और भी ज्यादा धार देखने को मिलेगी।

