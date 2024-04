PBKS vs SRH IPL 2024: पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद में भिड़ंत, कैसे देखें लाइव स्कोर, जानिए सबकुछ

Highlights शिखर धवन के सामने पैट कमिंस की चुनौती है। मैच शाम 7.30 बजे शुरू होगा। आईपीएल 2024 में चौके और छक्के की बरसात जारी है।

Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad, 23rd Match Live Score IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 में चौके और छक्के की बरसात जारी है। फैंस रिकॉर्डतोड़ लाइव मैच देखकर सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त कर रहे हैं। कल पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद में टक्कर है। हैदराबाद की टीम 4 मैच में दो जीत के साथ 5वें पायदान पर है और औसत बेहतर होने के कारण पंजाब किंग्स के आगे है। पंजाब की टीम भी 4 मैच में 2 जीत के साथ छठे पायदान पर है। शिखर धवन के सामने पैट कमिंस की चुनौती है। मैच शाम 7.30 बजे शुरू होगा।

POV: You are 𝐕𝐈𝐃nessing a speedster at work! 🤌#SaddaPunjab#PunjabKings#JazbaHaiPunjab#TATAIPL2024pic.twitter.com/pWFBp1rUkw