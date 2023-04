PK vs KKR IPL 2023: पंजाब किंग्स ने खाता खोला, केकेआर को 7 रन से हराया, अर्शदीप ने झटके 3 विकेट

Highlights भानुका राजपक्षे की अगुवाई में शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों ने उपयोगी योगदान दिया। केकेआर के गेंदबाजों ने इसके बाद रनों पर थोड़ा अंकुश लगाया। पंजाब की टीम 200 रन तक नहीं पहुंच पाई।

Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders IPL 2023: पंजाब किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में शनिवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को डकवर्थ लुईस पद्धति से 7 रन से हराकर खाता खोल लिया। पंजाब किंग्स ने पांच विकेट पर 191 रन का मजबूत स्कोर बनाया।

पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह 3 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट झटके। आंद्रे रसेल ने 2000 रन पूरे किए। केकेआर ने इसके जवाब में 16 ओवर में सात विकेट पर 146 रन बनाए थे कि तभी बारिश आ गई जिसके कारण आगे खेल नहीं हो पाया।

भानुका राजपक्षे के अर्धशतक और अर्शदीप सिंह की घातक गेंदबाजी से पंजाब किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के बारिश से प्रभावित मैच में शनिवार को यहां कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को डकवर्थ लुईस पद्धति से सात रन से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की।

राजपक्षे (32 गेंदों पर 50 रन, पांच चौके, दो छक्के) और कप्तान शिखर धवन (29 गेंदों पर 40 रन, छह चौके) ने दूसरे विकेट के लिए 86 रन जोड़कर अच्छा मंच सजाया। केकेआर के गेंदबाजों ने इसके बाद रनों पर थोड़ा अंकुश लगाया लेकिन इसके बावजूद पंजाब की टीम पांच विकेट पर 191 रन बनाने में सफल रही।

केकेआर ने इसके जवाब में 16 ओवर में सात विकेट पर 146 रन बनाए थे कि तभी बारिश आ गई इसके कारण आगे खेल नहीं हो पाया। केकेआर की तरफ से आंद्रे रसेल ने 35 और ‘इंपैक्ट प्लेयर’ वेंकटेश अय्यर ने 34 रन बनाए। पंजाब के लिए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप ने तीन ओवर में 19 रन देकर तीन विकेट हासिल किए।

Congratulations to Andre Russell who completes 2000 runs for KKR

फ्लड लाइट खराब होने से केकेआर की पारी आधा घंटा देरी से शुरू हुई। इसके बाद अर्शदीप ने पारी के दूसरे ओवर में ही मनदीप सिंह (दो) और अनुकूल राय (चार) को अतिरिक्त उछाल लेती गेंदों पर आउट करके केकेआर की रणनीति गड़बड़ा दी। नाथन एलिस ने गेंद संभालते ही रहमानुल्लाह गुरबाज (16 गेंदों पर 22 रन, तीन चौके, एक छक्का) के तेवरों पर विराम लगाया।

इस तरह से केकेआर ने पावरप्ले में तीन विकेट खोकर 46 रन बनाए। सिकंदर रजा ने कप्तान नितीश राणा (17 गेंदों पर 24 रन, तीन चौके, एक छक्का) को प्वाइंट पर कैच कराया और फिर राहुल चाहर की गेंद पर नए बल्लेबाज रिंकू सिंह (चार) का कैच लेकर केकेआर का स्कोर पांच विकेट पर 80 रन कर दिया। इसके बाद रसेल और वेंकटेश ने छठे विकेट के लिए 50 रन जोड़े।

रसेल ने करेन गेंद पर छक्का और चौका जड़ने के बाद शार्ट पिच गेंद पर एक विकेट पर खड़े रजा को कैच दे दिया। करेन के इस ओवर में हालांकि 18 रन बने जिसमें शार्दुल ठाकुर का छक्का भी शामिल है। रसेल ने अपनी 19 गेंद की पारी में तीन चौके और एक छक्का लगाया। अर्शदीप ने अपने दूसरे स्पेल के पहले ओवर में ही वेंकटेश को आउट करके केकेआर की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया।

Nitish Rana ✅

Rinku Singh ✅
Punjab Kings rejoice as they get two HUGE wickets in quick succession!
KKR 5 down now.



