पीएम मोदी ने मोहम्मद शमी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की, तेज गेंदबाज की हुई है सर्जरी

Highlights पीएम मोदी ने मोहम्मद शमी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की मोहम्मद शमी की सर्जरी हुई है 26 फरवरी को अकिलीज़ टेंडन की सफल सर्जरी हुई

Mohammed Shami undergoes surgery PM modi Wishing speedy recovery: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के शीघ्र स्वस्थ होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की सर्जरी हुई है। उनकी सोमवार, 26 फरवरी को अकिलीज़ टेंडन की सफल सर्जरी हुई।

Wishing you a speedy recovery and good health, @MdShami11! I'm confident you'll overcome this injury with the courage that is so integral to you. https://t.co/XGYwj51G17