PBKS vs MI, Qualifier 2: पंजाब किंग्स से मुंबई इंडियंस के हारने के बाद रो पड़े कप्तान हार्दिक पांड्या, घुटने पर बैठे

PBKS vs MI, Qualifier 2: कप्तान श्रेयस अय्यर की 41 गेंदों पर नाबाद 87 रनों की प्रेरणादायक पारी की बदौलत पंजाब किंग्स ने क्वालीफायर 2 में पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को पांच विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया और इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन को एक नया चैंपियन मिलेगा। पंजाब किंग्स, जिसने आखिरी बार 2014 में फाइनल खेला था, मंगलवार 3 जून को चार बार की फाइनलिस्ट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगी। मैच गंवाने के बाद मुंबई इंडियन का खेमा बेहद निराश नजर आया। टीम के कप्तान घुटने के बल बैठ गए और भावुक हो गए। जबकि अन्य खिलाड़ियों ने उनका ढांढस बंधाया।

204 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, जोश इंगलिस (21 गेंदों पर 38) ने जसप्रीत बुमराह की गेंद पर 20 रन बनाकर लक्ष्य को हासिल किया, जबकि कप्तान अय्यर और नेहल वढेरा (29 गेंदों पर 48) ने 7.5 ओवर में 84 रन जोड़कर टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचाया। अय्यर ने एक ओवर शेष रहते ही यह काम पूरा कर दिया। उनकी पारी में आठ छक्के शामिल थे।

Feel for Hardik Pandya, he took the team to qualifiers from number 8th in points table. Gave his everything only to be let down by Rohit Sharma with bat and Bumrah with ball. pic.twitter.com/04vTZvv98W