Pat Cummins T20 World Cup 2024 Super 8: कमाल की गेंदबाजी, दो मैच और 2 हैट्रिक, कर दिया कारनामा, दुनिया के इकलौते खिलाड़ी, टी20 विश्व कप में 8वीं हैट्रिक

Pat Cummins AFG vs AUS, T20 World Cup 2024 Super 8: ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस टी20 विश्व कप में लगातार दो हैट्रिक लगाने वाले पहले गेंदबाज बन गए. जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ सुपर आठ चरण के मैच में यह कमाल किया। कमिंस ने 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर राशिद खान को आउट किया। इसके बाद 20वें ओवर की पहली दो गेंदों पर करीम जनत और गुलबदिन नायब के विकेट लिये। कमिंस ने कहा ,‘ऑस्ट्रेलिया के लिए सौ से ज्यादा मैच खेलने के बाद लगातार दो हैट्रिक लगाना सुखद है।’

विश्व कप में हैट्रिकः

1. पैट कमिंसः 2024, बांग्लादेश

2. पैट कमिंसः 2024, अफगानिस्तान

3. ब्रेट लीः 2007, बांग्लादेश

4. कुर्टिस कैंफरः 2021

5. वानिंदु हसरंगाः 2021

6. कैगिसो रबाडाः 2021

7. कार्तिक मेयप्पनः 2022

8. जोशुआ लिटिलः 2022।

कमिंस ने बांग्लादेश के खिलाफ पिछले मैच में भी 18वें और 20वें ओवर में महमूदुल्लाह, मेहदी हसन और तौहीद ह्रदय के विकेट लिये थे। आस्ट्रेलिया को हालांकि अफगानिस्तान ने 21 रन से हरा दिया। कमिंस टी20 की कप्तानी से मुक्त होने के बाद खेल का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं और उन्हें खुशी है कि उनकी टीम टी20 विश्व कप में हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन कर रही है।

कमिंस ने बांग्लादेश के खिलाफ सुपर 8 के मैच में हैट्रिक बनाई। उन्होंने 29 रन देकर तीन विकेट लिए और अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। कमिंस ने कहा,‘‘हमने वास्तव में हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन किया है। हमने शानदार खेल दिखाया जैसे कि आप सुपर 8 चरण में चाहते हैं।’’ उन्होंने कहा,‘‘हमें लग रहा है कि हमने सभी क्षेत्रों में सुधार कर लिया है और इसलिए हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा।

इससे भी अच्छी बात यह है कि मैं कप्तान या चयनकर्ता नहीं हूं और इसलिए मैं बिना किसी चिंता के अपने खेल का लुत्फ उठा रहा हूं।’’ ऑस्ट्रेलिया ने कमिंस का बोझ कम करने के लिए उनकी जगह मिचेल मार्श को टी20 टीम का कप्तान नियुक्त किया। कमिंस ने कहा,‘‘हमने अच्छे रन रेट के साथ दो अंक हासिल किये। ऐसा लग रहा है कि हमारा हर खिलाड़ी अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभा रहा है।’’