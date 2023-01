Pakistan vs New Zealand 2023: पूर्व कप्तान ने किया धमाका, तीन साल बाद वापसी करते हुए तीन पारी में जमाए तीन अर्धशतक, टेस्ट टीम से बाहर होंगे रिजवान!

Highlights 109 गेंद की सामना करते हुए 10 चौके लगाए। मोहम्मद रिजवान टेस्ट मैच से बाहर हो सकते हैं। सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक लगातार दूसरी बार शतक से चूक गए।

Pakistan vs New Zealand, 2nd Test 2023: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज सरफराज अहमद ने 50वें और 51वें टेस्ट में धमाका कर दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के दोनों पारी में अर्धशतकीय पारी खेलने के बाद दूसरे क्रिकेट टेस्ट की पहली पारी में अर्धशतक लगा चुके हैं।

लगभग तीन साल बाद टीम में वापसी कर रहे सरफराज अहमद ने कमाल कर दिया। पहले टेस्ट में 86 और 53 रन की शानदार पारी खेली थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन 78 रन बनाए हैं। 109 गेंद की सामना करते हुए 10 चौके लगाए। मोहम्मद रिजवान टेस्ट मैच से बाहर हो सकते हैं।

सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक लगातार दूसरी बार शतक से चूक गए। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन बुधवार को 3 विकेट पर 333 रन बनाए। पिछले हफ्ते ड्रॉ हुए पहले टेस्ट में 96 रन बनाने वाले इमाम ने न्यूजीलैंड के कप्तान टिम साउथी की गेंद पर विकेटकीपर टॉम ब्लंडेल को कैच थमाया।

