Pakistan vs New Zealand 2023: पूर्व कप्तान ने बचाई पाकिस्तान की लाज, चार घंटे और 48 मिनट की बल्लेबाजी कर न्यूजीलैंड का सपना तोड़ा, जानें प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज कौन

Highlights तीन पारियों में अर्धशतक लगाया था। पाकिस्तान को जीत के लिए 15 रन की जरूरत थी। न्यूजीलैंड को एक विकेट की दरकार थी।

Pakistan vs New Zealand 2023: पूर्व कप्तान सरफराज अहमद ने टेस्ट क्रिकेट में वापसी को और शानदार बनाते हुए दूसरी पारी में शतक जड़ा जिससे पाकिस्तान शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी ओवरों में रोमांचक हुए दूसरे टेस्ट मैच को ड्रॉ कराने में सफल रहा।

दो मैचों की इस सीरीज के दोनों मुकाबले ड्रॉ पर छूटे। चार साल के बाद टीम में वापसी कर रहे सरफराज ने 118 रन की पारी खेली। उन्होंने इससे पहले तीन पारियों में अर्धशतक लगाया था। खराब रोशनी के कारण जब अंपायरों ने खेल को रोकने का फैसला किया तब पाकिस्तान को जीत के लिए 15 रन की जरूरत थी जबकि न्यूजीलैंड को एक विकेट की दरकार थी।

Another thrilling draw in Karachi sees the #PAKvNZ Test series end 0-0 🤝



There's been no shortage of drama in Tests in Pakistan of late 😮#PAKvNZ | #WTC23https://t.co/S3xrg05KAi