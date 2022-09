Pakistan vs Hong Kong: हांगकांग को 155 रनों से हराकर पाकिस्तान सुपर फोर में, हांगकांग को 38 रनों पर किया ढेर

Highlights पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी कर हांगकांग को दिया था 194 रनों का लक्ष्य रिजवान ने बनाए नाबाद 78 रन, फखर जमां ने खेली 53 रनों की पारी पाक गेंदबाज शादाब खान ने लिए 4 विकेट, मोहम्मद नवाज ने 3 और शाह ने झटके 2 विकेट

Pakistan vs Hong Kong Asia Cup 2022: एशिया कप में शुक्रवार को खेले गए अहम मुकाबले में पाकिस्तान ने हांगकांग को 155 रनों से हराकर सुपर फोर में अपनी जगह बना ली है। अब इस टूर्नामेंट पाकिस्तान रविवार को भारत से दोबारा भिड़ेगा। पाकिस्तान की गेंदबाजी के आगे हांगकांग के बल्लेबाज ताश की पत्तों की तरह ढह गए। इस मुकाबले में हांगकांग ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया था।

जिसके चलते पाकिस्तान ने अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 2 विकेट के नुकसान पर 193 रनों का स्कोर खड़ा किया। इसमें सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने 57 गेंदों में 78 रनों की बेहतरीन नाबाद पारी खेलकर टीम के स्कोर बोर्ड को मजबूत किया। हालांकि कप्तान बाबर आजम अपना विकेट जल्दी खो बैठे उन्होंने महज 9 रन बनाए और अहसान खान को अपना कैच थमा बैठे।

तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए फखर जमा ने अच्छी बैटिंग की और एक शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने 41 गेंदों में 53 रन जोड़े। जबकि खुशदिल ने महज 15 गेंदों मे 35 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर टीम का स्कोर 193 तक पहुंचाया। हांगकांग की तरफ से दोनों विकेट अहसान खान ने लिए।

