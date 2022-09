Pakistan vs England 2022: आखिरी ओवर में 15 रन की जरूरत थी, पहला मैच खेल रहे जमाल ने किया धमाल, 8 रन दिए, पाकिस्तान 3-2 से आगे, देखें वीडियो

Highlights बाबर आज़म ने जमाल को मैच के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए सौंपा। इंग्लैंड के कप्तान मोइन अली के खिलाफ 15 रनों का बचाव करने के लिए अपनी हिम्मत रखी। अंतिम छह गेंदों में सिर्फ आठ रन बनाए।

Pakistan vs England 2022: पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रहे तेज गेंदबाज अमीर जमाल ने 60 मैच खेल चुके इंग्लैंड के कप्तान मोइन अली के सामने कमाल का प्रदर्शन किया। अंतिम ओवर में इंग्लैंड को 15 रन की जरूरत थी और जमाल ने छक्के के बावजूद केवल 8 रन खर्च किए और पाकिस्तान को जीत दिला दी।

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आज़म ने जमाल को मैच के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए सौंपा, जो उनकी पहली अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति थी और 26 वर्षीय ने खिलाड़ी ने इंग्लैंड के कप्तान मोइन अली के खिलाफ 15 रनों का बचाव करने के लिए अपनी हिम्मत रखी। अंतिम छह गेंदों में सिर्फ आठ रन बनाए।

इंग्लैंड के कप्तान मोइन अली की नाबाद अर्धशतकीय पारी के बावजूद पाकिस्तान ने पांचवें टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अपने कम स्कोर का अच्छा बचाव करके छह रन से रोमांचक जीत दर्ज की। इंग्लैंड के सामने 146 रन का लक्ष्य था और उसे आखिरी ओवर में 15 रन की जरूरत थी।

मोइन ने अपना पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रहे तेज गेंदबाज अमीर जमाल पर छक्का जड़ा जिससे उन्होंने अर्धशतक पूरा किया लेकिन वह अपनी टीम का स्कोर सात विकेट पर 139 रन तक ही ले जा पाए। तेज गेंदबाज मार्क वुड (20 रन देकर तीन विकेट) की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 19 ओवर में 145 रन पर आउट कर दिया था।

जो सीरीज में अब तक का सबसे न्यूनतम स्कोर था। वुड के अलावा डेविड विली और सैम करेन ने दो-दो विकेट लिए। पाकिस्तान के केवल तीन बल्लेबाज दोहरे अंक में पहुंचे जिनमें सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने 46 गेंदों पर 63 रन की पारी खेली। इंग्लैंड के सामने बड़ा लक्ष्य नहीं था।

लेकिन बीच के ओवरों में स्पिनर इफ्तिखार अहमद (16 रन देकर एक विकेट) और शादाब खान (25 रन देकर एक विकेट) ने रनों पर अंकुश लगाए रखा जिससे रन रेट बढ़ता गया। इस कारण मोइन की 37 गेंदों पर खेली गई नाबाद 51 रन की पारी भी इंग्लैंड के काम नहीं आई। डेविड मलान ने 35 गेंदों पर 36 रन बनाए। पाकिस्तान ने इस तरह से सात मैचों की सीरीज में 3-2 से बढ़त हासिल कर ली है।