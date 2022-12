Pakistan vs England 2022: रावलपिंडी, मुल्तान के बाद कराची में एक और शतक, ब्रूक का धमाका, 150 गेंद, 111 रन, 8 चौके और 3 छक्के, इंग्लैंड को 50 रन की बढ़त

Highlights रावलपिंडी और मुल्तान में खेले गए पहले दो टेस्ट मैचों में भी शतक लगाए थे। अबरार अहमद पर कवर क्षेत्र में चौका जड़कर अपना तीसरा शतक पूरा किया। विकेटकीपर बल्लेबाज वेन फोक्स ने ब्रूक का अच्छा साथ दिया।

Pakistan vs England 2022: हैरी ब्रूक के लगातार तीसरे टेस्ट मैच में शतक और पुछल्ले बल्लेबाजों के योगदान ने इंग्लैंड ने शुरुआती झटकों से उबर कर पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन रविवार को यहां अपनी पहली पारी में 354 रन बनाकर 50 रन की बढ़त हासिल की।

स्टंप्स के समय पाकिस्तान ने बिना किसी नुकसान के 21 रन बना लिये। अब्दुल्ला शफीक 14 और शान मसूद तीन रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में 304 रन बनाए थे। यार्कशर के रहने वाले 23 वर्षीय ब्रूक ने 150 गेंदों पर आठ चौके और तीन छक्के की मदद से नाबाद 111 रन बनाए। ब्रूक ने इससे पहले रावलपिंडी और मुल्तान में खेले गए पहले दो टेस्ट मैचों में भी शतक लगाए थे।

उन्होंने चाय के विश्राम से ठीक पहले स्पिनर अबरार अहमद पर कवर क्षेत्र में चौका जड़कर अपना तीसरा शतक पूरा किया। श्रृंखला में अपना पहला मैच खेल रहे हैं विकेटकीपर बल्लेबाज वेन फोक्स ने ब्रूक का अच्छा साथ दिया। यह दोनों बल्लेबाजों ने छठे विकेट के लिए 117 रन की साझेदारी की। फोक्स ने 121 गेंद की पारी में छह चौके की मदद से 64 रन बनाये।

जब वह नौ रन पर खेल रहे थे तब मैदानी अंपायर जोएल विलसन ने उन्हें कैच आउट दे दिया था लेकिन तीसरे अंपायर ने फैसला पलट दिया। मार्क वुड (35) और ओली रोबिनसन्स (29) बल्ले से उपयोगी पारियां खेलकर टीम के स्कोर को 350 के पार पहुंचाया। पाकिस्तान के लिए इस टेस्ट में वापसी कर रहे बायें हाथ के स्पिनर नौमान अली और अबरार ने चार-चार विकेट लिये।

