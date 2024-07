VIDEO: हारिस रऊफ की गेंद पर रसेल ने लगाया 107 मीटर लंबा छक्का, गगनचुंबी छक्के को देख दर्शकों की गर्दन में हुआ दर्द, स्टेडियम पार जा गिरी बॉल

Highlights आंद्रे रसेल ने 25 गेंदों में नाबाद 40 रन बनाए, जिसमें यह शानदार छक्का भी शामिल था जिससे उनकी टीम सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के खिलाफ 165/6 का प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाने में सफल रही हालांकि उनकी शानदार बल्लेबाजी के बावजूद, एलएकेआर को हार का सामना करना पड़ा

Major League Cricket 2024: टी20 क्रिकेट में सबसे बेहतरीन छक्का लगाने वाले खिलाड़ी के रूप में जाने जाने वाले वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने एक बार फिर 107 मीटर का छक्का जड़कर गेंदबाजों में अपनी दहशत बनाई। यूएसए के मेजर लीग क्रिकेट में एमएलसी के लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स का प्रतिनिधित्व करते हुए रसेल ने पाकिस्तान के हारिस राउफ की गेंद पर उनके अंतिम ओवर में एक लंबा छक्का जड़ा। यह पल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

यह उस निर्णायक अंतिम ओवर की तीसरी गेंद पर हुआ जब जमैका के शानदार पावर हिटर ने हारिस राउफ की पिच-अप डिलीवरी को मिड-विकेट स्टैंड के ऊपर से मारा। इस ऊंची स्ट्राइक ने न केवल एमएलसी सीजन दो का सबसे लंबा छक्का बनाया बल्कि एलएकेआर के कुल स्कोर में संभावित रन भी जोड़े। आंद्रे रसेल ने 25 गेंदों में नाबाद 40 रन बनाए, जिसमें यह शानदार छक्का भी शामिल था, जिससे उनकी टीम सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के खिलाफ 165/6 का प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाने में सफल रही। उनकी शानदार बल्लेबाजी के बावजूद, एलएकेआर को हार का सामना करना पड़ा।

