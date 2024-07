Viral Video: पहाड़ों में पकड़ा सूर्यकुमार जैसा कैच, पाकिस्तानी लड़के ने कमाल कर दिया, लोग बोले- बुमराह के बाद स्काई भी मिल गया

Highlights पहाड़ों में पकड़ा सूर्यकुमार जैसा कैच पाकिस्तानी लड़के ने कमाल कर दिया खिलाड़ी दौड़ते हुए उबड़ खाबड़ जमीन होने के बावजूद एक हाथ से कमाल का कैच पकड़ता है

नई दिल्ली: वेस्टइंडीज में खेले गए टी20 विश्वकप के फाइनल में सूर्यकुमार यादव ने डेविड मिलर का जादुई कैच पकड़ा था। 6 रनों के लिए सीमा रेखा के पार जा रही गेंद को सूर्य़कुमार ने पहले पकड़ के हवा में उछाला, खुद सीमा रेखा के अंदर गए, फिर वापस आकर कैच को पूरा किया। इस कैच से ही मैच का रुख बदल गया।

अब हाल ही में पाकिस्तान से आया एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह टी20 विश्व कप फाइनल के दौरान सूर्यकुमार यादव के दिल को थाम देने वाले कैच की याद दिलाता है। पाकिस्तान के एक और युवा क्रिकेटर ने अपने कैच के जरिए ऑनलाइन ध्यान आकर्षित किया है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि पहाड़ों के बीच कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। एक लड़का हवा में शॉट खेलता है और गेंद ऊपर जाती है। यहां एक खिलाड़ी दौड़ते हुए उबड़ खाबड़ जमीन होने के बावजूद एक हाथ से कमाल का कैच पकड़ता है। ये लड़का विकेटकीपिंग कर रहा होता है और दौड़ कर सीमा रेखा पर जाकर कैच पकड़ता है। इसे देखकर लोगों को सूर्यकुमार के कैच की याद आ गई।

इससे पहले पाकिस्तान का ही एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक युवा बिल्कुल बुमराह के एक्शन में गेंदबाजी करता दिखा। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने भी इस वीडियो के शेयर किया। वीडियो देखकर दुनिया के महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम (Wasim Akram) भी हैरान रह गए. उन्होंने इस गेंदबाज की तारीफ की और कहा कि उनके लिए तो यह वीडियो ऑफ द डे (दिन का शानदार वीडियो) है।

Wah jee wah look at that control and action exactly like the great @Jaspritbumrah93 video of the day for me . #crickethavenoboundiershttps://t.co/Ut215HD3iB