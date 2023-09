PAK vs IND: शाहीन ने रोहित और कोहली को बोल्ड कर रचा इतिहास, एक ही पारी में दोनों को क्लीन बोल्ड करने वाले बने पहले गेंदबाज

Highlights शाहीन ने लगातार ओवरों में रोहित और विराट कोहली को सस्ते में आउट किया रोहित शर्मा 11(22) रन बनाकर आउट हुए, तो विराट 4 (7) रन पर क्लीन बोल्ड राउफ ने श्रेयस अय्यर (14) और शुभमन गिल (10) को पवेलियन का रास्ता दिखाया

Pakistan vs India: रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया की श्रीलंका के पल्लेकेले में एशिया कप 2023 मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त शुरुआत हुई। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेन इन ब्लू को शाहीन शाह अफरीदी की गति ने हिलाकर रख दिया और बाद में हारिस रऊफ के साथ मिलकर भारत की मुश्किलें बढ़ा दीं।

शाहीन ने लगातार ओवरों में रोहित और विराट कोहली को सस्ते में आउट किया। दरअसल वह एक ही पारी में रोहित और कोहली दोनों को क्लीन बोल्ड करने वाले पहले गेंदबाज भी बन गए। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने भी 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के दौरान एक ही पारी में रोहित और कोहली दोनों को आउट किया था। हालांकि, रोहित तब एलबीडब्ल्यू आउट हुए थे, जबकि कोहली कैच आउट हुए थे, क्योंकि तब पाकिस्तान ने भारत को 180 रनों से हराया था।

No bowler in the world had dismissed both Rohit Sharma and Virat Kohli bowled in the same innings before today. Shaheen Afridi has created history 🇵🇰🔥🔥 #AsiaCup2023pic.twitter.com/oWUNe61hSy