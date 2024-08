PAK vs BAN, 1st Test: जीत-हार पर ग्रहण!, पाकिस्तान ने 6 और बांग्लादेश ने 3 अंक डब्ल्यूटीसी अंक गंवाए, पाकिस्तान खिलाड़ियों पर 30 और बांग्लादेशी पर 15 प्रतिशत जुर्माना

Highlights PAK vs BAN, 1st Test: आईसीसी आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया। PAK vs BAN, 1st Test: 14 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान पर अपनी पहली जीत हासिल की। PAK vs BAN, 1st Test: पाकिस्तान को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में 10 विकेट से करारी शिकस्त देकर इतिहास रचा।

PAK vs BAN, 1st Test: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने सोमवार को कहा कि रावलपिंडी में पहले टेस्ट के दौरान धीमी ओवर गति के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश पर जुर्माना लगाया गया है और विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप अंक काट लिए गए हैं। रावलपिंडी की सपाट पिच पर बांग्लादेश ने 10 विकेट की शानदार जीत के साथ 14 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान पर अपनी पहली जीत हासिल की। आईसीसी ने कहा, "मेजबान पाकिस्तान को छह ओवर कम पाए गए और छह डब्ल्यूटीसी अंक गंवा दिए गए, जबकि मेहमान बांग्लादेश को स्वीकार्य दर से 3 ओवर कम पाए जाने के कारण 3 अंक दिए गए।"

Pakistan and Bangladesh docked crucial #WTC25 points for slow over-rates in the Rawalpindi Test.#PAKvBANhttps://t.co/aRu7icDYHs — ICC (@ICC) August 26, 2024

पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर मैच फीस का 30 प्रतिशत और बांग्लादेशी पर 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया। हार के बाद पाकिस्तान नौ टीमों की डब्ल्यूटीसी अंक तालिका में आठवें स्थान पर खिसक गया, जबकि बांग्लादेश सातवें स्थान पर है। बांग्लादेश के हरफनमौला खिलाड़ी शाकिब अल हसन पर भी आईसीसी आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया।

एक डिमेरिट अंक प्राप्त किया गया। आईसीसी ने कहा, "दूसरी पारी के 33वें ओवर में शाकिब ने पाकिस्तान के मोहम्मद रिज़वान की ओर गेंद फेंकी, जब रिज़वान पीछे हट गए थे।" दूसरा और आखिरी टेस्ट भी शुक्रवार से रावलपिंडी में ही खेला जाएगा। बांग्लादेश ने स्वदेश में राजनीतिक अशांति के बीच रविवार को यहां पाकिस्तान को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में 10 विकेट से करारी शिकस्त देकर इतिहास रचा।

पाकिस्तान की टीम अपनी दूसरी पारी में 146 रन पर ढेर हो गई और इस तरह से उसने बांग्लादेश के सामने 30 रन का लक्ष्य रखा। बांग्लादेश ने पांचवें दिन चाय के विश्राम से पहले ही केवल 6.3 ओवर में बिना किसी नुकसान के लक्ष्य हासिल करके पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली जीत दर्ज की। सलामी बल्लेबाज जाकिर हसन 15 और शादमान इस्लाम नौ बनाकर नाबाद रहे।

इससे पहले बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों ने पाकिस्तान के शीर्ष क्रम को थर्राया जबकि ऑफ स्पिनर मेहदी हसन मिराज (21 रन देकर चार विकेट) और बाएं हाथ के स्पिनर शाकिब अल हसन (44 रन देकर तीन विकेट) ने मिलकर सात विकेट हासिल किए। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ 14 टेस्ट मैच में अपनी पहली जीत हासिल की। यह विदेशी धरती पर उसकी केवल सातवीं जीत है।

न्यूजीलैंड को 2022 में उसकी धरती पर हराने के बाद बांग्लादेश की यह विदेशी धरती पर पहली जीत है। पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी छह विकेट पर 448 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। बांग्लादेश ने इसके जवाब में 565 रन बनाकर 117 रन की बढ़त हासिल की थी। पाकिस्तान ने सुबह अपनी दूसरी पारी एक विकेट पर 23 रन से आगे बढ़ाई लेकिन उसने नियमित अंतराल में विकेट गवाएं। पहली पारी में 171 रन बनाने वाले मोहम्मद रिजवान ने दूसरी पारी में भी सर्वाधिक 51 रन बनाए लेकिन दूसरे छोर से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। पाकिस्तान के केवल चार बल्लेबाज दोहरे अंक में पहुंचे।

इनमें रिजवान के अलावा सलामी बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक (37), पूर्व कप्तान बाबर आजम (22) और मौजूदा कप्तान शान मसूद (14) शामिल हैं। बांग्लादेश की तरफ से मेहदी और शाकिब के अलावा तीन तेज गेंदबाजों शोरफुल इस्लाम, हसन महमूद और नाहिद राणा ने एक-एक विकेट लिया। पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को 2021 में रावलपिंडी में हराने के बाद अपनी धरती पर कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है। इस बीच उसे पांच मैच में हार का सामना करना पड़ा जबकि चार मैच ड्रॉ समाप्त हुए।