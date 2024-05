PBKS vs RR: कप्तान सैम करन का तूफानी अर्धशतक, पंजाब किंग्स 5 विकेट से जीता, राजस्थान रॉयल्स को मिली लगातार चौथी हार

Highlights पंजाब किंग्स ने आईपीएल मैच में राजस्थान रॉयल्स को पांच विकेट से हरा दिया पंजाब किंग्स 5 विकेट से जीता, राजस्थान रॉयल्स को मिली लगातार चौथी हार

कप्तान सैम करन (नाबाद 63 रन) के तेज तर्रार अर्धशतक की बदौलत पंजाब किंग्स ने बुधवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में राजस्थान रॉयल्स को पांच विकेट से हरा दिया। लक्ष्य हालांकि महज 145 रन का था। लेकिन पंजाब किंग्स को धीमी पिच पर इस तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी और उसने 18.5 ओवर में पांच विकेट पर 145 रन बनाये। करन (41 गेंद, पांच चौके, तीन छक्के) ने संयम और कौशल से खेलते हुए टीम को सत्र की पांचवीं जीत दिलायी। करन ने गेंदबाजी करते हुए दो विकेट भी झटके। करन को जितेश शर्मा (22 रन 20 गेंद, का अच्छा साथ मिला। इस जोड़ी ने पांचवें विकेट के लिए 63 रन की भागीदारी निभायी। राजस्थान रॉयल्स की यह लगातार चौथी हार थी।

टीम प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी है और अभी 16 अंक के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर है। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की शुरुआत खराब रही और उसने पहले ही ओवर में ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर प्रभसिमरन सिंह का विकेट खो दिया। आवेश खान (28 रन देकर दो विकेट) ने पांचवें ओवर में दो विकेट झटक लिये। पहले उन्होंने रिली रोसोऊ को और फिर फॉर्म में चल रहे शशांक सिंह को आउट किया। करन और जितेश ने फिर पारी को आगे बढ़ाया। जितेश ने इस दौरान आर अश्विन पर दो छक्के भी जड़े। लेकिन युजवेंद्र चहल (31 रन देकर दो विकेट) ने 16वें ओवर में जितेश को आउट कर इस भागीदारी को तोड़ दिया। इससे टीम का स्कोर पांच विकेट पर 111 रन था। करन और आशुतोष शर्मा (11 गेंद, नाबाद 17 रन) ने बिना किसी परेशानी के बाकी रन जोड़कर टीम को जीत दिलायी। स्थानीय खिलाड़ी रियान पराग की 48 रन की पारी के बावजूद राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज धीमी पिच पर पंजाब किंग्स की सटीक गेंदबाजी के सामने नौ विकेट पर 144 रन ही बना सके।

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान के लिए पराग ने 34 गेंद की पारी के दौरान छह चौके जमाये जबकि रविचंद्रन अश्विन ने 19 गेंद में तीन चौके, एक छक्के से 28 रन का योगदान दिया। इन दोनों ने चौथे विकेट के लिए 50 रन की साझेदारी निभाकर पारी को रफ्तार देने की कोशिश की लेकिन उनके प्रयास कामयाब नहीं रहे। यशस्वी जायसवाल का विकेट खोने के बाद राजस्थान की पारी की रन गति धीमी हो गयी। जायसवाल की पारी का अंत सैम करन (24 रन देकर दो विकेट) ने बोल्ड करके किया। आईपीएल करियर में पहली बार एक सत्र में 500 रन का आंकड़ा पार करने वाले संजू सैमसन (18 रन) और टॉम कोहलर कैडमोर (18 रन) ने दूसरे विकेट के लिए 36 रन जोड़े।

लेकिन इसके लिए इन दोनों ने छह ओवर लिये। हालांकि दोनों ने बीच में कुछ आकर्षक शॉट भी लगाये। करन और अर्शदीप को स्विंग मिल रही थी और दोनों ने अच्छी लाइन एवं लेंथ कायम रखी जिससे राजस्थान के बल्लेबाजों के लिए रन जुटाना आसान नहीं था। सातवें ओवर में सैमसन तेज गेंदबाज नाथन एलिस की गेंद पर प्वाइंट पर राहुल चाहर को आसान कैच दे बैठे। अगले ओवर में कैडमोर भी डगआउट में लौट गये। लेग स्पिनर चाहर (26 रन देकर दो विकेट) की गेंद को उठाने के प्रयास में डीप में जितेश शर्मा को कैच दे बैठे। इन दोनों के आउट होने के बाद अश्विन और पराग ने संयम से बल्लेबाजी की। अश्विन ने अपने बल्लेबाजी कौशल का प्रदर्शन करते हुए 12वें ओवर में छक्का और दो चौके जमाकर 17 रन बना दिये। लेकिन वह लंबी पारी नहीं खेल सके और अर्शदीप की गेंद पर शशांक सिंह को कैच देकर आउट हुए। दूसरे छोर पर लगातार विकेट गिरते देख पराग को अपनी आक्रमक बल्लेबाजी पर लगाम कसनी पड़ी। लेकिन करन की गेंद पर थर्ड मैन पर चौका लगाकर पराग इस सत्र में 500 रन के आंकड़े को पार करने में कामयाब रहे। वह आईपीएल में ऐसा करने वाले दूसरे अनकैप्ड (जिसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला हो) खिलाड़ी हैं। यशस्वी जायसवाल 2023 में 625 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। आस्ट्रेलिया के शॉन मार्श (616 रन) 2008 में शुरुआती चरण में 500 रन बनाने वाले पहले अनकैप्ड खिलाड़ी बने थे क्योंकि तब वह राष्ट्रीय टीम में नहीं चुने गये थे। राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज रन जुटाने में असफल और अंत में तेजी से रन जोड़ने की उम्मीद भी हर्षल पटेल ने पराग को पगबाधा आउट कर तोड़ दी।