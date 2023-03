NZ vs SL 2nd Test: विलियमसन ने श्रीलंका के खिलाफ दोहरा शतक जड़कर रचा इतिहास, 8 हजार टेस्ट रन बनाने वाले बने पहले कीवी खिलाड़ी

Highlights दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन विलियमसन ने 215 रनों की अपनी उल्लेखनीय पारी खेली इस दौरान वे 8 हजार टेस्ट रन बनाने वाले पहले कीवी खिलाड़ी बन गए हैं दोहरे शतक के साथ ही उन्होंने टेस्ट करियर में अपना 28वां शतक लगाया

NZ vs SL 2nd Test: न्यूजीलैंड के बल्लेबाज केन विलियमसन ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में दोहरा शतक जड़कर इतिहास रच दिया है। दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन 215 रन की अपनी उल्लेखनीय पारी के दौरान, केन विलियमसन 8000 टेस्ट रन बनाने वाले न्यूजीलैंड के पहले खिलाड़ी बन गए। पिछले महीने वेलिंगटन में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान, विलियमसन टेस्ट में न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले रॉस टेलर के 7683 रन से आगे निकल गए थे।

न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान द्वारा दोहरा शतक भी उनके टेस्ट करियर का छठा था, जिसने उन्हें खेल के कई महान खिलाड़ियों जैसे कि मारवन अटापट्टू, वीरेंद्र सहवाग, जावेद मियांदाद, यूनिस खान, रिकी पोंटिंग और सचिन तेंदुलकर के साथ बराबरी पर ला दिया। वर्तमान में सक्रिय खिलाड़ियों में केवल विराट कोहली (7) के नाम ही कीवी ताबीज से अधिक दोहरे शतक हैं।

