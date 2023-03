NZ vs SL 2023: श्रीलंका ने की तेज शुरुआत, 75 ओवर में कूट डाले 305 रन, मैथ्यूज ने 7000 रन पूरे किए, साउथी के 706 विकेट

Highlights एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट में 7000 रन पूरे किए। पूर्व कप्तान सनथ जयसूर्या को पीछे छोड़ दिया। 7000 टेस्ट रन बनाने वाले सिर्फ तीसरे श्रीलंकाई खिलाड़ी बन गए।

New Zealand vs Sri Lanka 2023: श्रीलंका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन गुरुवार को धमाकेदार शुरुआत की। श्रीलंका के खिलाड़ी ने पहले दिन 75 ओवर में 6 विकेट पर 305 रन कूट डाले। कुसाल मेंडिस और दिमुथ करुणारत्ने ने शानदार पारी खेली।

एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट में 7000 रन पूरे किए। न्यूजीलैंड के कप्तान टिम साउथी ने 362 टेस्ट विकेट पूरे किए।डेनियल विटोरी को पछाड़कर न्यूजीलैंड के सबसे सफल टेस्ट गेंदबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए। टेस्ट विकेट अब सिर्फ रिचर्ड हेडली (431) के नाम दर्ज हैं। मैथ्यूज ने पूर्व कप्तान सनथ जयसूर्या को पीछे छोड़ दिया और 7000 टेस्ट रन बनाने वाले सिर्फ तीसरे श्रीलंकाई खिलाड़ी बन गए।

Greatness in front of our eyes 🙌



As Angelo Mathews brought up his milestone, Tim Southee moved up on New Zealand's Test wicket-takers list 📝#NZvSL#WTC23https://t.co/OB1eigJOQb — ICC (@ICC) March 9, 2023

साउथी (706) साथ ही विटोरी के 705 विकेट को पीछे छोड़कर तीनों प्रारूपों में मिलाकर न्यूजीलैंड के सबसे सफल गेंदबाज भी बने। मैथ्यूज भी 47 रन के स्कोर पर टेस्ट क्रिकेट में 7000 रन पूरे करने में सफल रहे। मेंडिस ने 87 जबकि कप्तान करुणारत्ने ने 50 रन बनाने अलावा दूसरे विकेट के लिए 137 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी भी की।

Angelo Mathews goes past Sanath Jayasuriya and become the 3rd Sri Lankan player to reach 7️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ Test runs 🙌 #NZvSLpic.twitter.com/Y56YdYctaj — Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) March 9, 2023

दिन के खेल के दौरान हालांकि सिर्फ 75 ओवर फेंके जा सके। दिन का खेल खत्म होने पर धनजंय डिसिल्वा 39 रन बनाकर खेल रहे थे, जबकि कासुन रजिता 16 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। न्यूजीलैंड के कप्तान टिम साउथी ने पिच पर घास को देखते हुए टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया।

Dhananjaya de Silva remains unbeaten to close out a solid day for Sri Lanka!



Watch the #NZvSL series LIVE on https://t.co/MHHfZPzf4H (in select regions) 📺#WTC23pic.twitter.com/BirgKsvUD1 — ICC (@ICC) March 9, 2023

श्रीलंका की टीम ने पहले घंटे में सिर्फ 27 रन बनाए और इस दौरान ओशादा फर्नांडो (13) का विकेट गंवाया जिन्हें साउथी ने विकेटकीपर टॉम ब्लंडेल के हाथों कैच कराया। मेंडिस ने क्रीज पर उतरते ही तेवर दिखाए और सिर्फ 40 गेंद में अपना 16वां अर्धशतक पूरा किया जिससे श्रीलंका ने लंच तक एक विकेट पर 120 रन बनाए।

2nd on the list! Tim Southee (362 wickets) becomes the second highest wicket-taker in Tests for New Zealand. Southee (706) now has the most international wickets for a New Zealander 🏏 #StatChat#NZvSLpic.twitter.com/2oXxxKw5ty — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) March 9, 2023

मेंडिस और करुणारत्ने ने स्कोर एक विकेट पर 151 रन तक पहुंचाया लेकिन इसके बाद दोनों इसी स्कोर पर आउट हो गए। मेंडिस को साउथी ने पगबाधा किया जबकि मैट हेनरी ने करुणारत्ने को टॉम लैथम के हाथों कैच कराया। मेंडिस ने 83 गेंद का सामना करते हुए 16 चौके मारे जबकि करुणारत्ने की 87 गेंद की पारी में सात चौके शामिल रहे।

एंजेलो मैथ्यूज (47) और दिनेश चांदीमल (39) ने धीमी शुरुआत के बाद चौथे विकेट के लिए 82 रन जोड़े। साउथी ने चांदीमल को लैथम के हाथों आउट कराके एक बार फिर खतरनाक दिख रही साझेदारी को तोड़ा। वह इसी स्कोर पर हेनरी की गेंद पर दूसरी स्लिप में लैथम को कैच दे बैठे। स्पिनर माइकल ब्रेसवेल ने निरोशन डिकवेला (07) को पगबाधा करके स्कोर छह विकेट पर 268 रन किया। धनंजय और रजिता ने हालांकि इसके बाद श्रीलंका को और झटके नहीं लगने दिए।