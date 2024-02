NZ vs SA: रचिन रविंद्र 2023-25 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बने, यशस्वी जायसवाल को पीछे छोड़ा

Highlights न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रचिन रविंद्र ने एक ही पारी में कई रिकॉर्ड बना दिए रचिन टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले न्यूजीलैंड के दूसरे सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं हले टेस्ट शतक को दोहरे शतक में बदलने वाले रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड के चौथे बल्लेबाज हैं

NZ vs SA: माउंट मोनगानुई में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रचिन रविंद्र ने एक ही पारी में कई रिकॉर्ड बना दिए। रचिन रविंद्र की 240 रन की पारी से न्यूजीलैंड ने दो मैचों की श्रृंखला के शुरुआती टेस्ट के दूसरे दिन सोमवार को अपनी पहली पारी में 511 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। इस दमदार पारी के दम पर रचिन रविंद्र यशस्वी जायसवाल को पीछे छोड़कर 2023-25 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। जायसवाल ने रचिन रविंद्र से दो दिन पहले ही यह उपलब्धि हासिल की थी जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ विजाग टेस्ट में दोहरा शतक लगाया था।

Rachin Ravindra breaks a 24-year New Zealand record with a superb double century!



More 👉 https://t.co/ipc1NM4TGO#NZvSA | #WTC25pic.twitter.com/Ccru93OrN9