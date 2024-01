NZ vs PAK 2nd T20I: फील्डिंग के दौरान क्राउड में बैठे एक फैन को इफ्तिखार अहमद ने दी गाली, फैन ने पाक क्रिकेटर को कहा था 'चाचू' , देखें

Highlights इफ्तिखार अहमद मैच के दौरान एक प्रशंसक द्वारा 'चाचू' कहे जाने पर भड़क गए यह घटना तब हुई जब वह पहली पारी के दौरान सीमा रेखा के पास खड़े थे तभी भीड़ में से एक पाकिस्तानी प्रशंसक ने उन्हें 'चाचू' कह दिया

NZ vs PAK 2nd T20I: पाकिस्तान के हरफनमौला खिलाड़ी इफ्तिखार अहमद रविवार को हैमिल्टन के सेडॉन पार्क में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की श्रृंखला के दूसरे टी20 मैच के दौरान एक प्रशंसक द्वारा 'चाचू' कहे जाने पर भड़क गए। यह घटना तब हुई जब इफ्तिखार अहमद पहली पारी के दौरान सीमा रेखा के पास खड़े थे और तभी भीड़ में से एक पाकिस्तानी प्रशंसक ने उन्हें 'चाचू' कह दिया।

यह बात पाकिस्तान के हरफनमौला खिलाड़ी को पसंद नहीं आई और उन्होंने उस प्रशंसक को चुप रहने के लिए कहा, जब उसने उससे कहा कि 'हम आपके प्रशंसक हैं।' वायरल वीडियो में इफ्तिखार अहमद को पाकिस्तान प्रशंसक का मुंह बंद करने के लिए गुस्से में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुना जा सकता है।

Iftikhar Ahmed got angry

When a fan called him "Chachu"

Dont call me "Chachu" iftkhar replied.#PAKvsNZ#NZvsPAK#NZvPAK#Iftimania#PakistanCricketTeampic.twitter.com/G9DRBBWBxU