NZ CWC ODI World Cup 2023: 5 खिलाड़ी चोटिल, लगातार तीन हार, न्यूजीलैंड ने छह फीट आठ इंच लंबे खिलाड़ी को बुलाया

NZ CWC ODI World Cup 2023: पाकिस्तान के खिलाफ महत्वपूर्ण मुकाबले से पहले कई खिलाड़ियों के चोटों से परेशान न्यूजीलैंड ने गुरुवार को विश्व कप टीम में लंबे कद के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन को शामिल करने की घोषणा की। इस अहम मुकाबले के लिए तेज गेंदबाज मैट हेनरी की उपलब्धता पर संदेह के बीच 28 वर्षीय छह फीट आठ इंच लंबे जैमीसन गुरुवार देर रात बेंगलुरु पहुंचेंगे।

न्यूजीलैंड को शनिवार को बेंगलुरु में पाकिस्तान का सामना करना है। टूर्नामेंट के आखिरी चरण के मैचों से पहले दो तेज गेंदबाजों के साथ पांच खिलाड़ियों के चोटिल होने से न्यूजीलैंड की टीम मुश्किल स्थिति में है। नियमित कप्तान केन विलियमसन (अंगूठा), लॉकी फर्ग्यूसन (टखना) और मार्क चैपमैन (पैर की मांसपेशियों) पहले से ही चोटों से जूझ रहे थे।

