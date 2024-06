Nicholas Pooran WI vs AFG, T20 World Cup 2024: टी20 क्रिकेट में 500 से अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी, गेल, पोलार्ड, रसेल, मुनरो और रोहित क्लब में पूरन, देखें टॉप-6 लिस्ट

Highlights Nicholas Pooran WI vs AFG, T20 World Cup 2024: भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा क्लब में शामिल हो गए। Nicholas Pooran WI vs AFG, T20 World Cup 2024: क्रिकेट की दुनिया में फैंस सिक्सर किंग कहते हैं। Nicholas Pooran WI vs AFG, T20 World Cup 2024:बल्ला चल गया तो कई रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाते हैं।

Nicholas Pooran WI vs AFG, T20 World Cup 2024: निकोलस पूरन नाम तो सुना होगा। बॉलर को तोड़ कर रख देते हैं। क्रिकेट की दुनिया में फैंस सिक्सर किंग कहते हैं। जिस दिन इनका बल्ला चल गया तो कई रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाते हैं। आज अफगानिस्तान गेंदबाज की शामत आ गई! मैदान में दौड़ा-दौड़ा कर मारा और छक्कों की बारिश कर दी। अफगान के खिलाफ 500 से अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए और क्रिस गेल, कीरोन पोलार्ड, आंद्रे रसेल, कॉलिन मुनरो, भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा क्लब में शामिल हो गए। पूरन आज अलग मूड में रहे और बॉलर को तोड़ते रहे।

West Indies star Nicholas Pooran and USA's Aaron Jones lead the way for most sixes heading into the Super Eight stage of #T20WorldCup



— ICC (@ICC) June 18, 2024

पुरुष टी20 क्रिकेट में 500 से अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजः (Batters with 500-plus sixes in Men’s T20 cricket)-

1056 - क्रिस गेल

860 - कीरोन पोलार्ड

686 - आंद्रे रसेल

548 - कॉलिन मुनरो

514 - रोहित शर्मा

502 - निकोलस पूरन।

HISTORIC and ELECTRIC!



Nicholas Pooran overtakes Chris Gayle for the most T20I sixes for West Indies! #WIREADY | #T20WorldCup | #WIvAFG — Windies Cricket (@windiescricket) June 18, 2024

T20I में वेस्टइंडीज के लिए सर्वाधिक छक्केः (Most sixes for West Indies in T20Is)-

128 - निकोलस पूरन

124 - क्रिस गेल

111 - एविन लुईस

99 - कीरोन पोलार्ड

90 - रोवमैन पॉवेल।

पुरुष टी20 विश्व कप की एक पारी में सर्वाधिक छक्केः (Most sixes in an innings in Men’s T20 WC)-

11 - क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) बनाम इंग्लैंड, मुंबई, 2016

10 - क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) बनाम दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, 2007

10 - आरोन जोन्स (यूएसए) बनाम कनाडा, डलास, 2024

8 - रिले रोसौव (दक्षिण अफ्रीका) बनाम बांग्लादेश, सिडनी, 2022

8 - निकोलस पूरन (वेस्टइंडीज) बनाम अफगानिस्तान, ग्रोस आइलेट, 2024

निकोलस पूरन ने छक्के जड़ने के अपने कौशल का शानदार नमूना पेश किया, जिससे वेस्टइंडीज ने टी20 विश्व कप के ग्रुप सी के अपने अंतिम मैच में अफगानिस्तान को 104 रन से करारी शिकस्त दी। दोनों टीम पहले ही सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर चुकी थी और इस मैच से ग्रुप से शीर्ष पर रहने वाली टीम का निर्धारण होना था।

दो बार के चैंपियन वेस्टइंडीज ने पांच विकेट पर 218 रन बनाए जिसमें पूूरन ने 53 गेंद पर 98 रन का योगदान दिया। उन्होंने अपनी पारी में छह चौके और आठ छक्के लगाए। अफगानिस्तान की टीम इसके जवाब में 16.2 ओवर में 114 रन पर आउट हो गई। उसकी तरफ से इब्राहिम जादरान ने सर्वाधिक 38 रन बनाए।

Report and match highlights from St Lucia as West Indies remained unbeaten at the #T20WorldCup with an impressive victory over Afghanistan.



— ICC (@ICC) June 18, 2024

वेस्टइंडीज के लिए ओबेद मैकॉय ने 14 रन देकर तीन ,अकील हुसैन ने 21 रन देकर दो और गुडाकेश मोती ने 28 रन देकर दो विकेट लिए। वेस्टइंडीज के कप्तान रोवमैन पॉवेल ने मैच के बाद कहा,‘‘हम जानते थे कि यहां का विकेट अच्छा है। गयाना और त्रिनिदाद के बाद बल्लेबाज यहां आकर रन बनाना चाहते थे। पूरन में कड़ी मेहनत की है और पिछले 12 महीने में अच्छा प्रदर्शन किया है।

New record alert



West Indies register the highest powerplay score in Men's #T20WorldCup History



— ICC (@ICC) June 18, 2024

यह देखकर अच्छा लगा कि वह फ्रेंचाइजी क्रिकेट ही नहीं वेस्टइंडीज की तरफ से भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ’’ अफगानिस्तान ने पिछले तीन मैच में विरोधी टीमों को 100 रन तक नहीं पहुंचने दिया था लेकिन इस मैच में कप्तान राशिद खान का पहले गेंदबाजी करने का फैसला पूरन ने गलत साबित कर दिया।

Nicholas Pooran's magnificent 98 helped West Indies top the group and earned him the @aramco POTM — ICC (@ICC) June 18, 2024

वेस्टइंडीज की तरफ से पूरन के अलावा सलामी बल्लेबाज जॉनसन चार्ल्स (43), शाई होप (25) और पॉवेल (26) ने भी उपयोगी योगदान दिया। अफगानिस्तान की तरफ से गुलबदीन नैब सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने अपने दो ओवर में 14 रन देकर दो विकेट लिए। बड़े लक्ष्य के सामने अफगानिस्तान के बल्लेबाज दबाव में आ गए।

West Indies register a thumping win in St Lucia to finish top of Group C #T20WorldCup | #WIvAFG — ICC (@ICC) June 18, 2024

उसकी तरफ से सलामी बल्लेबाज इब्राहिम जादरान (38), अजमतुल्लाह उमरजई (23) और करीम जनत (14) ने अपनी भूमिका निभाने की कोशिश की लेकिन लक्ष्य काफी बड़ा था और उनके प्रयास से हार का अंतर ही कम हुआ। अफगानिस्तान के कप्तान राशिद ने कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि इस बड़ी हार का हम पर प्रभाव पड़ेगा। हम जो चाहते थे हमने उसे हासिल किया।

Nicholas Pooran's blazing innings of 98 helped West Indies set several new milestones.



#T20WorldCup — ICC (@ICC) June 18, 2024

हम सुपर आठ में जगह बनाने में सफल रहे। मैच अलग-अलग तरह की पिचों पर हो रहे हैं और हमें उनसे सामंजस्य बिठाना होगा। इस स्तर पर पराजय एक अच्छा सबक है। यह हमारे लिए करो या मरो वाला मैच नहीं था। हम इसके सकारात्मक पहलुओं पर गौर करेंगे जैसे की फील्डिंग और बीच के ओवरों की गेंदबाजी।’’

वेस्टइंडीज ने पावर प्ले में एक विकेट पर 92 रन बनाए जो पुरुष टी20 विश्व कप में नया रिकॉर्ड है। पूरन रन आउट होने के कारण अपना शतक पूरा नहीं कर पाए। उन्हें मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। पूरन ने कहा,‘‘कोई भी 98 रन पर आउट नहीं होना चाहता है और वह भी रन आउट लेकिन हमारा उद्देश्य सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना था। मैंने शुरू में ही परिस्थितियों को भांप लिया था। हमने पावर प्ले में अच्छा स्कोर बनाया। मुझे बीच के ओवरों में जिम्मेदारी संभालनी थी जब अफगानिस्तान के स्पिनर गेंदबाजी कर रहे थे।’’