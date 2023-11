ICC Player of the Month: न्यूजीलैंड के युवा बल्लेबाज रचिन रवींद्र बने अक्टूबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ

Highlights रवींद्र ने विश्व कप 2023 ग्रुप चरणों में असाधारण फॉर्म का प्रदर्शन करते हुए अपना पहला पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता अक्टूबर माह में 81.20 की औसत से उनके उल्लेखनीय 406 रन में इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 123 रन और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 116 रनों की पारी शामिल है रवींद्र ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में 9 मैचों में 565 रन बनाए हैं, जबकि 2 और संभावित मैच बाकी हैं

ICC Player of the Month for October: न्यूजीलैंड के रचिन रवींद्र और वेस्टइंडीज की हेले मैथ्यूज ने शुक्रवार को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार की घोषणा की। 23 वर्षीय ब्लैककैप बल्लेबाज रवींद्र ने विश्व कप 2023 ग्रुप चरणों में असाधारण फॉर्म का प्रदर्शन करते हुए अपना पहला पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता। अक्टूबर माह में 81.20 की औसत से उनके उल्लेखनीय 406 रन में इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 123 रन और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 116 रनों की पारी शामिल है।

महिलाओं की टी20ई रैंकिंग में शीर्ष क्रम की ऑलराउंडर मैथ्यूज ने अपना दूसरा महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार हासिल किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज का नेतृत्व किया और 155 की औसत से 310 रन बनाए, जिसमें उन्होंने नाबाद 132 रन बनाए। रवींद्र ने विश्व कप में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों जैसे कि जसप्रीत बुमराह और क्विंटन डी कॉक को हराया, जबकि मैथ्यूज ने दावेदारों नाहिदा अख्तर और पर जीत हासिल की।

न्यूजीलैंड के हरफनमौला खिलाड़ी रचिन रवींद्र ने पहले वनडे विश्व कप अभियान में सर्वाधिक रन बनाने के इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। रवींद्र ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में 9 मैचों में 565 रन बनाए हैं, जबकि 2 और संभावित मैच बाकी हैं। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो ने 2019 विश्व कप में 11 मैचों में 48.36 की औसत से 2 शतक और 2 अर्द्धशतक के साथ 532 रन बनाए थे।