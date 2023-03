New Zealand vs Sri Lanka 2023: न्यूजीलैंड जीत से 257 रन दूर, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में श्रीलंका की नजर, मैथ्यूज ने 35 साल की उम्र में 101वां टेस्ट खेलते 14वां शतक जड़ा

Highlights 35 साल की उम्र में अपना 101वां टेस्ट खेलते हुए 14वां शतक जड़ा। टॉम लैथम 11 और केन विलियमसन सात रन बनाकर खेल रहे थे। न्यूजीलैंड को अंतिम दिन जीत के लिए 257 रन जबकि श्रीलंका को नौ विकेट की दरकार है।

New Zealand vs Sri Lanka 2023: अनुभवी एंजेलो मैथ्यूज के शतक से श्रीलंका ने पहले क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन रविवार को यहां न्यूजीलैंड को 285 रन का लक्ष्य दिया जिसने एक विकेट पर 28 रन बना लिए हैं। मैथ्यूज (115) ने 35 साल की उम्र में अपना 101वां टेस्ट खेलते हुए 14वां शतक जड़ा।

A spirited effort from Sri Lanka has set up a riveting fifth day in the first #NZvSL Test in Christchurch 🏏 #WTC23 | More 👇 https://t.co/mr6SjUQlbB — ICC (@ICC) March 12, 2023

जिससे श्रीलंका ने दूसरी पारी में 302 रन बनाए। श्रीलंका ने पहली पारी में 355 रन बनाए थे जिसके जवाब में न्यूजीलैंड ने 373 रन का स्कोर खड़ा किया था। लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने डेवोन कॉन्वे (05) का विकेट गंवाया जिन्होंने कासुन रजिता को उन्हीं की गेंद पर कैच थमाया। दिन का खेल खत्म होने पर सलामी बल्लेबाज टॉम लैथम 11 और केन विलियमसन सात रन बनाकर खेल रहे थे।

न्यूजीलैंड को अंतिम दिन जीत के लिए 257 रन जबकि श्रीलंका को नौ विकेट की दरकार है। श्रीलंका अगर जीत दर्ज करता है तो न्यूजीलैंड में यह उसकी सिर्फ तीसरी जीत होगी और उसकी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने की उम्मीद जीवंत रहेगी। श्रीलंका ने दिन की शुरुआत तीन विकेट पर 83 रन से की।

Set for a thrilling finish tomorrow!



Can Sri Lanka keep their #WTC23 hopes alive with a win? Or will New Zealand hold firm at Hagley Oval?



Watch the #NZvSL series live with a Black Caps Pass on https://t.co/CPDKNxoJ9v 📺 pic.twitter.com/evwIcOYlaN — ICC (@ICC) March 12, 2023

टीम ने सुबह के सत्र में धीमी बल्लेबाजी की और रात्रि प्रहरी प्रबाथ जयसूर्या (06) का विकेट गंवाने के बाद लंच तक चार विकेट पर 150 रन बनाए। मैथ्यूज ने उछाल लेती और मूव होती गेंद के खिलाफ डटकर बल्लेबाजी की। उन्होंने 235 गेंद की अपनी पारी में 11 चौके मारे। उन्होंने दिनेश चांदीमल (42) के साथ पांचवें विकेट के लिए 105 रन की साझेदारी की।

Sri Lanka press their #WTC23 claim in Christchurch!



Centurion Angelo Mathews and Dhananjaya de Silva will look to set New Zealand an imposing target in the final session of day four.



Watch #NZvSL live with a Black Caps Pass on https://t.co/CPDKNxpgZ3 📺 pic.twitter.com/L5i3rJv1cZ — ICC (@ICC) March 12, 2023

सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे धनंजय डिसिल्वा ने भी नाबाद 47 रन बनाकर टीम का स्कोर 300 रन के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। नील वैगनर कमर में दर्द और पैर की मांसपेशियों में चोट के कारण चौथे दिन गेंदबाजी नहीं कर पाए। ब्लेयर टिकनर ने 100 रन देकर चार विकेट चटकाए। मैट हेनरी ने 71 रन पर तीन जबकि कप्तान टिम साउथी ने 57 रन देकर दो विकेट हासिल किए।