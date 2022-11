New Zealand vs India 2022: न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, भारत ने किया एक बदलाव, संजू सैमसन को मौका नहीं, टीम इंडिया 1-0 से आगे, जानें प्लेइंग इलेवन

Highlights संजू सैमसन को फिर से खेलने का मौका नहीं मिला। इशान किशन के साथ ऋषभ पंत को आजमाया गया था। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।

New Zealand vs India 2022: भारत और न्यूजीलैंड के बीच मंगलवार को अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। केन विलियमसन की जगह टीम साउदी कप्तानी कर रहे हैं। हल्की बूंदाबादी के कारण टॉस होने में विलंब हुआ।

न्यूजीलैंड के नियमित कप्तान केन विलियमसन की जगह मार्क चैपमन अंतिम एकादश में शामिल होंगे जबकि कप्तानी की जिम्मेदारी टिम साउदी संभालेंगे। बारिश के कारण पहला टी20 मैच रद्द हो गया था जबकि भारत ने दूसरे मैच में 65 रन की जीत से तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल की थी। तीन मैचों की टी20 सीरीज के बाद दोनों टीमें तीन मैचों की वनडे श्रृंखला खेलेंगी।

Playing XI update 🚨



One change for #TeamIndia as Harshal Patel comes in place of Washington Sundar



Follow the match 👉 https://t.co/rUlivZ2sj9pic.twitter.com/CneSI2LLK5 — BCCI (@BCCI) November 22, 2022

टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टीम में एक परिवर्तन किया। वाशिंगटन सुंदर की जगह हर्षल पटेल आज मैच खेल रहे हैं। संजू सैमसन को फिर से खेलने का मौका नहीं मिला। दूसरे टी20 में शीर्ष क्रम में इशान किशन के साथ ऋषभ पंत को आजमाया गया था।

Toss Update 🚨



New Zealand opt to bat against #TeamIndia in the third #NZvIND T20I.



Follow the match 👉 https://t.co/rUlivZk3aHpic.twitter.com/KHFhqlarbJ — BCCI (@BCCI) November 22, 2022

टीम इस प्रकार हैं:

न्यूजीलैंड: फिन एलेन, डेवोन कॉनवे, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिशेल सेंटनर, एडम मिल्ने, ईश सोढ़ी, टिम साउथी, लॉकी फर्ग्यूसन

भारत: हार्दिक पांड्या (कप्तान), ऋषभ पंत, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, दीपक हुड्डा, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल।

सीरीज गंवाने से बचने के लिए न्यूजीलैंड को यह मैच हर हाल में जीतना होगा लेकिन टीम कप्तान केन विलियमसन के बिना उतरेगी जो चिकित्सा कारणों से इस मुकाबले में नहीं खेलेंगे। उनकी गैरमौजूदगी में टीम सलामी बल्लेबाज फिन एलेन और ग्लेन फिलिप्स पर और अधिक निर्भर होगी।

New Zealand have won the toss and will bat first in the third T20I 🏏



Watch the #NZvIND T20I series LIVE on https://t.co/MHHfZPQi6H (in select regions) 📺 pic.twitter.com/K9aiPrcVb8 — ICC (@ICC) November 22, 2022

मेजबान टीम के गेंदबाजों ने दूसरे टी20 में डेथ ओवरों में काफी रन लुटाए और वे इसमें सुधार की कोशिश करेंगे। न्यूजीलैंड को साथ ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहे सूर्यकुमार को रोकने का तरीका भी ढूंढना होगा।