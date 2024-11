New Zealand vs England, 1st Test 2024: आईपीएल नीलामी में नहीं बिके केन विलियमसन?, इंग्लैंड के खिलाफ 93 रन की शानदार पारी

Highlights New Zealand vs England, 1st Test 2024: टिम साउथी सीरीज के बाद संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं। New Zealand vs England, 1st Test 2024: ग्लेन फिलिप्स 41 और टिम साउथी 10 रन बनाकर खेल रहे थे। New Zealand vs England, 1st Test 2024: इंग्लैंड के खिलाफ आठ विकेट पर 319 रन बनाये।

New Zealand vs England, 1st Test 2024: केन विलियमसन ने चोट से वापस पर 93 रन की शानदार पारी खेली जिससे न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की श्रृंखला के शुरुआती टेस्ट के पहले दिन गुरुवार को यहां इंग्लैंड के खिलाफ आठ विकेट पर 319 रन बनाये। दिन का खेल जब 83 ओवर के बाद खत्म हुआ उस समय ग्लेन फिलिप्स 41 और टिम साउथी 10 रन बनाकर खेल रहे थे। साउथी इस श्रृंखला के बाद संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं। विलियमसन चोट के कारण पिछले महीने भारत में न्यूजीलैंड की 3-0 की ऐतिहासिक जीत के दौरान टीम का हिस्सा नहीं थे।

उन्होंने इस साल जून के बाद सिर्फ दो टेस्ट और प्रथम श्रेणी का एक मैच खेला है। न्यूजीलैंड की टीम चाय के विश्राम से पहले तीन विकेट पर 193 रन बनाकर अच्छी स्थिति में लेकिन इंग्लैंड ने दिन के आखिरी सत्र में विलियमसन सहित पांच विकेट झटक कर अच्छी वापसी की। इंग्लैंड के स्पिनर शोएब बशीर ने 20 ओवर में 69 रन देकर चार विकेट लिये।

अपने 33वें शतक से सात रन से चूकने वाले विलियमसन ने इस दौरान कप्तान टॉम लाथम (47) के साथ 58, रचिन रविंद्र (34) के साथ 68 और डेरिल मिचेल (34) के साथ 69 रन की साझेदारी के साथ न्यूजीलैंड को मजबूत स्थिति में रखा। विलियमसन को टीम में विल यंग की जगह शामिल गया जो भारत में न्यूजीलैंड की श्रृंखला जीत के नायक रहे थे।

यंग बल्लेबाजी के लिए मुश्किल भारतीय परिस्थितियों में 48.8 की औसत से 244 रन बनाकर ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ चुने गये थे। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ने हालांकि धैर्य और एकाग्रता का शानदार नमूना पेश करते हुए अपनी वापसी को यादगार बनाया। उन्होंने 15वीं गेंद पर खाता खोला और सलामी बल्लेबाज लाथम के साथ साझेदारी के 50 रन पूरे होने पर उनका योगदान सिर्फ सात रन का था।

नये गेंद का डट कर सामना करने के बाद उन्होंने पारी के 22वें ओवर में लगातार दो चौके लगाये जिससे न्यूजीलैंड के रनों का शतक पूरा हुआ। टॉस जीतकर गेंदबाजी करने के फैसले के बाद इंग्लैंड के तेज गेंदबाज अनुकूल परिस्थितियों का फायदा नहीं उठा सके। गस एटकिंसन ने पारी के दूसरे ओवर में डेवोन कोन्वे (दो) को चलता किया लेकिन इसके बाद विलियमसन ने एक छोर संभाले रखा।

जबकि दूसरे छोर से अन्य बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाये। ब्रायडन कार्स ने विकेटकीपर ऑली पोप के हाथों कैच कराकर लाथम को पवेलियन की राह दिखायी। उन्होंने 54 गेंद की आक्रामक पारी में छह चौके लगाये। विलियमसन ने 97 गेंद की पारी में 10 चौके लगाये। वह एटकिंसन का दूसरा शिकार बने।

वह जब आउट हुए तब न्यूजीलैंड का स्कोर पांच विकेट पर 227 रन था। टॉम ब्लंडेल (17) और नाथन स्मिथ (तीन) भी इसके बाद जल्दी-जल्दी पवेलियन लौट गये। प्लिप्स और मैट हेनरी (18) ने आठवें विकेट के लिए 46 रन की साझेदारी के साथ न्यूजीलैंड के स्कोर को 300 रन के करीब पहुंचाया।