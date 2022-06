Netherlands vs West Indies: शाई होप ने जड़ा 11वां शतक, 119 रन, 13o गेंद,  12 चौके और 2 छक्के, वेस्टइंडीज 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे

Highlights होप ने 130 गेंद में 119 रन की नाबाद पारी खेली। 12 चौके और 2 छक्का शामिल हैं। नीदरलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 45 ओवर में 7 विकेट पर 240 रन बनाए।

Netherlands vs West Indies: वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज शाई होप ने अपना ग्यारहवां एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय शतक जड़कर अपनी टीम को नीदरलैंड के खिलाफ सात विकेट से जीत दिलाई। होप ने 130 गेंद में 119 रन की नाबाद पारी खेली। जिसमें 12 चौके और 2 छक्का शामिल हैं।

💥 Shai Hope starred with an unbeaten 119

💥 Shamarh Brooks, Brandon King made fifties



West Indies claimed crucial #CWCSL points after sealing a seven-wicket win in the first ODI vs Netherlands 🙌#NEDvWI | 📝 https://t.co/JbSEjYm2GLpic.twitter.com/9qxVDZtMRH — ICC (@ICC) May 31, 2022

नीदरलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 45 ओवर में 7 विकेट पर 240 रन बनाए। डकवर्थ लुईस पद्धति के तहत लक्ष्य को 247 कर दिया गया। वेस्टइंडीज ने 11 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाज शमर ब्रूक्स जल्दी के साथ पहले विकेट के लिए 120 रन जोड़े।

Century for Shai Hope 🔥



Watch #NEDvWI LIVE and for FREE on https://t.co/CPDKNx77KV (in select regions) 📺 pic.twitter.com/y0Snqj3bW0 — ICC (@ICC) May 31, 2022

ब्रूक्स ने 67 गेंदों में 60 रनों की पारी खेली। आर्यन दत्त ने निकोलस पूरन को सात रन पर बोल्ड कर दिया। होप ने 113 गेंदों में अपना 100 रन बनाया और 130 गेंदों में 119 रन बनाकर नाबाद रहे। ब्रेडन किंग ने धमाकेदार पारी खेली। 51 गेंदों पर 58 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। इंडीज टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। 2 जून को दूसरा वनडे खेला जाएगा।