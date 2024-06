NEP vs SA, T20 World Cup 2024: 6 गेंद पर 7 रन नहीं बना सका नेपाल, बार्टमैन ने की कमाल की गेंदबाजी, यहां जानें 20वें ओवर की कहानी

Highlights NEP vs SA, T20 World Cup 2024: नेपाल की टीम एक समय उलटफेर करने की स्थिति में दिख रही थी। NEP vs SA, T20 World Cup 2024: आखिर में वह सात विकेट पर 114 रन ही बना पाई। NEP vs SA, T20 World Cup 2024: आसिफ शेख (42) और अनिल साह (27) ने 50 रन बनाए।

NEP vs SA, T20 World Cup 2024: दक्षिण अफ्रीका ने शनिवार को कमाल कर दिया। सेंट विंसेंट के अर्नोस वेले स्टेडियम में टी20 विश्व कप के अपने अंतिम ग्रुप डी मैच में एक रन से रोमांचक जीत हासिल करके नेपाल से बड़ी चुनौती से बच गया। शानदार उलटफेर भरी जीत के लिए 116 रन के मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए अंतिम ओवर में आठ रन चाहिए थे। नेपाल की टीम सात विकेट पर 114 रन बनाकर एक रन से हार गई। अंतिम गेंद पर गुलशन झा रन आउट हो गए, क्योंकि उन्होंने ओटनील बार्टमैन की गेंद पर एक रन लेने का प्रयास किया था।

20वें ओवर की कहानीः (गेंद और रन)-

1ः 0

2ः 0

3ः 4

4ः 2

5ः 0

6ः विकेट।

पुरुष टी20 वर्ल्ड कप में 1 रन से जीतः

दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड, लॉर्ड्स, 2009

न्यूजीलैंड बनाम पाक, ब्रिजटाउन, 2010

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, कोलंबो आरपीएस, 2012

भारत बनाम बांग्लादेश, बेंगलुरु, 2016

जिम्बाब्बे बनाम पाक, पर्थ, 2022

दक्षिण अफ्रीका बनाम नेपाल, किंग्सटाउन, 2024।

टी20ई में एक से अधिक रन से जीत वाली टीमेंः

5 - दक्षिण अफ़्रीका

2 - इंग्लैंड

2 - भारत

2 - न्यूजीलैंड

2 - आयरलैंड

2 - केन्या।

T20I में दक्षिण अफ्रीका द्वारा सबसे कम लक्ष्य का सफलतापूर्वक बचावः

114 बनाम बांग्लादेश, न्यूयॉर्क, 2024

116 बनाम श्रीलंका, कोलंबो आरपीएस, 2013

116 बनाम नेपाल, किंग्सटाउन, 2024

121 बनाम इंडीज, नॉर्थ साउंड, 2010

129 बनाम न्यूजीलैंड, लॉर्ड्स, 2009

पुरुषों के टी20 विश्व कप में सबसे कम लक्ष्य का सफलतापूर्वक बचावः

114 - दक्षिण अफ्रीका बनाम बांग्लादेश, न्यूयॉर्क, 2024

116 - दक्षिण अफ्रीका बनाम नेपाल, किंग्सटाउन, 2024

120 - श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड, चैटोग्राम, 2014

120 - भारत बनाम पाक, न्यूयॉर्क, 2024

124 - एएफजी बनाम वेस्टइंडीज, नागपुर, 2016।

A game-changing spell 🧙‍♂️



Tabraiz Shamsi is the recipient of the @aramco POTM award after his four-wicket haul led South Africa's comeback from the brink of defeat 🏅 #T20WorldCup#SAvNEPpic.twitter.com/HY7S3v5zGk — ICC (@ICC) June 15, 2024

दक्षिण अफ़्रीका के कप्तान एडेन मार्कराम ने कहा कि जीतकर खुशी हो रही है। हम अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के करीब भी नहीं थे। लेग ब्रेक गेंदबाज कुशल भुर्टेल (19 रन पर 4 विकेट) और ऑफ स्पिनर दीपेंद्र सिंह ऐरी (21 रन पर 3 विकेट) ने प्रोटियाज टीम को पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 115 रन पर आउट किया। आसिफ शेख (42) और अनिल साह (27) ने 50 रन बनाए।