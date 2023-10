Netherlands vs Sri Lanka Score ICC World Cup 2023: विश्व कप में लगातार सर्वाधिक 50 से अधिक स्कोर बनाने वाले श्रीलंका के खिलाड़ी

Highlights पथुम निसांका ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए लगातार तीन अर्धशतकीय पारी खेल दी है। निसांका ने 52 गेंद में 54 रन बनाए। पारी के दौरान 9 चौके भी लगाए।

Netherlands vs Sri Lanka Score ICC World Cup 2023: साइब्रैंड एंगलब्रेख्त और लोगन वान बीक के बीच सातवें विकेट के लिए रिकॉर्ड शतकीय साझेदारी की मदद से नीदरलैंड ने शुरुआती झटकों से उबरकर श्रीलंका के खिलाफ एकदिवसीय विश्व कप के मैच में शनिवार को यहां 49.4 ओवर में 262 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया।

इस बीच पथुम निसांका ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए लगातार तीन अर्धशतकीय पारी खेल दी है। निसांका ने 52 गेंद में 54 रन बनाए। पारी के दौरान 9 चौके भी लगाए। वह कुमार संगकारा, चमारा सिल्वा, रोशन महानामा और अर्जुन रणतुंगा क्लब में शामिल हुए हैं।

