NED vs SA, T20 World Cup 2024: 104 रन बनाने में फजीहत!, 12 पर गिरे 4 विकेट, किलर मिलर ने शर्मनाक हार से टीम की बचाई लाज, ऐसे जड़ दिया 51 गेंद में 59 नाबाद रन

Highlights NED vs SA, T20 World Cup 2024: 51 गेंद में 59 रन की नाबाद पारी खेली। NED vs SA, T20 World Cup 2024: टीम को 4 विकेट से जीत दिलाई। NED vs SA, T20 World Cup 2024: मिलर ने करिश्मा दिखाना शुरू किया।

NED vs SA, T20 World Cup 2024: टी20 विश्व कप मैच में फिर से उलटफेर हो सकता था। जाइंट किलर नीदरलैंड इतिहास के करीब पहुंच गया था। लेकिन संकट में खड़ी टीम को किलर डेविड मिलर ने बचा ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 103 रन बना सकी। जवाब में अफ्रीकी टीम ने 12 रन पर 4 विकेट खो दिए। मिलर ने यहीं से करिश्मा दिखाना शुरू किया और 51 गेंद में 59 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम को 4 विकेट से जीत दिलाई। मिलर ने अनुभव का फायदा उठाते हुए 3 चौके और 4 छक्के ज़ड़े। मिलर को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

डेविड मिलर ने दक्षिण अफ्रीका को चार विकेट पर 12 रन की नाजुक स्थिति से बचाया और न्यूयॉर्क में टी20 विश्व कप 2024 में नीदरलैंड पर चार विकेट से जीत दिलाई। 104 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी प्रोटियाज टीम ने ओपनर क्विंटन डी कॉक और कप्तान एडेन मार्कराम को शून्य पर आउट कर दिया।

लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स और मिलर ने पांचवें विकेट के लिए 61 रनों की साझेदारी करके अपनी टीम को टूर्नामेंट की दूसरी जीत दिलाई। दक्षिण अफ्रीका ने डेथ ओवरों में नौ गेंदों के अंतराल में स्टब्स को खो दिया, लेकिन मिलर ने सात गेंद शेष रहते हुए अपनी टीम को जीत दिला दी। ओटनील बार्टमैन के 11 रन पर चार विकेट ने नीदरलैंड को 20 ओवर में नौ विकेट पर 103 रन पर रोकने में मदद की।

